Ask & Learn聞問切：While 與 when

‧Tom is late again. Let's play a game while we wait. 湯姆又遲到了,我們邊玩邊等吧。

等的過程有相當一段時間,所以我們會用 while。

結果,半小時後,湯姆終於出現,立刻向朋友解釋為何遲到:本來約了10時,但他忘記設定好鬧鐘:

‧When I opened my eyes, it was already 9:45. 開眼時已經是9時45分。

很明顯,睜開眼睛是一瞬間的事,故用 when。假設 Tom 習慣賴牀,每次起牀都要經一番掙扎,就可能要用 while 了。 例如:

‧While I was trying to get up, I suddenly remembered that we agreed to meet up this morning. 正當我與牀鋪搏鬥時,突然記起今早我們有約。

■Have you got any questions about English usage?

Don't hesitate to send them to us!

譚景輝(english@mingpao.com)