名人教英文：我大聲不等於我沒禮貌

用英文表達,要稍加推敲。若純粹直譯:我大聲,是 I'm being loud;不等於 does not equate;而我沒禮貌,就是 I'm being impolite。

把句子串起來:I am being loud does not equate I'm being impolite?聽上去不大對,是吧。即使對方也會明白,但這句子會給視為 Chinglish 中式英文,或 me no like 一類的洋涇濱英語 pidgin English,即流於字對字直譯、令洋人發笑的英語。

我大聲不等於我冇禮貌,最好的英文對等句子,應該是:I may be loud but it doesn't mean that I'm being uncivil.

一開口說 I may be,要表達的是當事人自覺不算聲浪大,但對方既然認為如此,也就順着對方意思來自辯。

中間加了but,隨後不用 doesn't equate,因為 equate 這個字用在此處並不自然,改為 it doesn't mean 較佳;最後的沒禮貌,固然可以保留 impolite,也可以考慮用 rude 粗暴無禮,但為了要提升禮數的層次,改用聽上去比較高深的 uncivil 。

‧I may be loud but it doesn't mean that I'm being uncivil,譯回中文,是「我也許算是大聲但不等於我禮數不周」。

而批評人說話大聲,一般可用 strident 聒噪、piercing 刺耳一類的形容詞。要更繪影繪聲,可考慮以下例句:

‧He was screaming his head off. 他大聲地叫,像頭都要掉下來了。

‧His loud voice punctured the air like a knife. 他的聲音大得像一把刀刮過空氣。

當然,說話細聲也不一定是好事,可以給形容為 mutter 咕噥、mumble 蚊滋也似的嘰哩咕嚕。

有一種細語,更屬於令人討厭的類別,就是 stage whisper。

Whisper 耳語,但加了 stage 舞台,都猜到了吧:a loud whisper by an actor that is audible to the spectators for dramatic effect but is not supposed to be heard by the other actors,台上演員大聲「耳語」,好讓台下觀衆聽到,但這是戲劇效果,按劇本其他演員是聽不到的。

換言之,舞台耳語即大聲耳語 audible whisper,故意給人聽見的自言自語。

‧"The food is awful here," he stage-whispered. 「這裏的食物難吃極了,」他壓着嗓子卻響亮地耳語道。

■文︰毛孟靜

電郵:claudiabowring@gmail.com