然而,美式的 while 不是所有情况都可與英式的 whilst 互換。

While 意思有二,用作名詞時指一段時間或一會兒,這個情况不論英式美式都用 while。

但用作連詞時,while的意思是「在……的時候」,又或「儘管……,然而……」,例如:

While you were sleeping, I cleaned up the kitchen.

你睡覺的時候,我清潔了廚房。

While he is quite intelligent, he is not very likeable.

儘管他很聰明,但卻不是可愛的人。

上面兩句的 while 都可寫成 whilst。

■譚景輝(english@mingpao.com)

Have you got any questions about English usage?

Don't hesitate to send them to us!