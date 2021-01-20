周街學英文：自信還是自大？

【明報專訊】看同一件事情可以有不同的解讀；同一件事有不同的分析角度；同一意念有不同的表達技巧——端看觀點與角度。一個人對自己有信心，可以是自信；但過分的自信，就是自大。「自信」是褒義詞，而「自大」則有貶義。如果錯用詞語以致詞不達意就不好了。中文如是，英文亦然。
瘦的英文是 thin，衆所周知。可是，讚別人「瘦」，別人可未必高興。因為「瘦」除了可形容美麗和健康，也可形容瘦骨嶙峋的恐怖樣子。如果想讚賞別人，可以用 slim 這個字，類似中文的「苗條」，代表「瘦」但很吸引人。如果想表達「皮包骨」，可以用 skinny 來形容。又例如，widely known 就是很出名的意思。一個人出名，可以是好，也可以是壞。褒義的出名是 renowned（如：Peter is a renowned philanthropist in the area 彼得是城中大名鼎鼎的慈善家），而貶義的出名就是 notorious（如：This judge is notorious for his corruption（這名法官因貪污而臭名遠播）。讓我再多舉數個例子（見附圖）。
順帶一提，若想表明某些較中性的詞是用於貶義還是褒義，我們可以加上適當的形容詞，如：a positive/negative result、an honourable/unexpected visitor 等等。
■文︰左靄雲博士
香港浸會大學英文系助理教授，主要從事應用語言學、語篇分析和英粵普語法對比的教學與研究。