周街學英文：自信還是自大？

瘦的英文是 thin,衆所周知。可是,讚別人「瘦」,別人可未必高興。因為「瘦」除了可形容美麗和健康,也可形容瘦骨嶙峋的恐怖樣子。如果想讚賞別人,可以用 slim 這個字,類似中文的「苗條」,代表「瘦」但很吸引人。如果想表達「皮包骨」,可以用 skinny 來形容。又例如,widely known 就是很出名的意思。一個人出名,可以是好,也可以是壞。褒義的出名是 renowned(如:Peter is a renowned philanthropist in the area 彼得是城中大名鼎鼎的慈善家),而貶義的出名就是 notorious(如:This judge is notorious for his corruption(這名法官因貪污而臭名遠播)。讓我再多舉數個例子(見附圖)。

順帶一提,若想表明某些較中性的詞是用於貶義還是褒義,我們可以加上適當的形容詞,如:a positive/negative result、an honourable/unexpected visitor 等等。

■文︰左靄雲博士

香港浸會大學英文系助理教授,主要從事應用語言學、語篇分析和英粵普語法對比的教學與研究。