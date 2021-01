Ask & Learn聞問切：Afterwards、afterward

答:好些英文字結尾都是 -ward ,如 forward、inward、upward、downward、westward 等。-ward 與方向有關,forward 即向前,westward 即向西,這些字大部分都可作形容詞或者副詞用,有些甚至可作動詞、連詞或名詞用,但 afterward 只可作副詞用。作副詞用時,它們結尾都可加 s,用法跟沒有 s 完全一樣,故 upward 和 upwards、backward 和 backwards、toward 和 towards 意思完全一樣。通常英式英語會加 s,而北美地區則不加,僅此而已,例如:Afterward/Afterwards, he regretted not taking the chance to ask her to marry him(他後悔沒有趁機求婚),意思一樣。

