名人教英文：美國「震耳欲聾」的分裂

文章引述政治學家 Samuel Goldman，形容當時的美國社會「怪異地由恐慌和惰性組成」（peculiar mix of panic and inertia），美國人處於「令人擔憂的時局」（fraught time）。Inertia 是名詞，其形容詞形態是 inert，指慢吞吞的、沒有動力的；panic 亦是名詞，panicky 則是其形容詞形態，當形容某人感到慌張、惴惴不安時，可以是 a panicky person。至於 fraught，除了可以如文章般單單用以形容後續名詞外，英語裏也常用到 fraught with something，意思是充滿某些東西，多數都是負面的，或者令人擔憂的事物。譬如，life is fraught with barriers（人生充滿障礙）。

文章指出，美國人漸漸感受到「分裂且愈來愈悲觀的社會」（divided and increasingly pessimistic society）。政治把美國「斷裂成」（fractured into）紅藍兩營，針鋒相對「無可避免」（inescapable）。Pessimistic 是形容詞，其名詞形態是 pessimism（悲觀主義）；反義詞是 optimistic（樂觀的），其名詞形態的轉換方式與 pessimistic 一樣，是 optimism（樂觀主義）。英語裏以 in- 作為 prefix（前綴）的字詞通常帶有 not 的否定意思，文中的 inescapable 便是一例，此外還有如 indiscreet（輕率的），是 discreet（謹慎）的反義；indispensable（不可或缺的），是 dispensable（可有可無、不重要）的反義。

■文︰葉劉淑儀

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