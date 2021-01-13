名人教英文：美國「震耳欲聾」的分裂

【明報專訊】今年美國大選紛紛擾擾，選前屢屢爆出兩位候選人的醜聞，雙方支持者當街對峙，選舉期間郵寄選票、點票過程紛爭不息，向世界呈現了撕裂的美國。原來這種現象早有先兆，STANFORD Magazine 早於2018年刊登題為 A deafening divide 的文章，分析美國逐漸陷入「震耳欲聾的分裂」（deafening divide）。Deafening 與名詞 the deaf（聾人、耳聾）相關。這個形容詞也可用 oxymoron（矛盾修辭法）來描述寂靜的環境為 deafening silence。
文章引述政治學家 Samuel Goldman，形容當時的美國社會「怪異地由恐慌和惰性組成」（peculiar mix of panic and inertia），美國人處於「令人擔憂的時局」（fraught time）。Inertia 是名詞，其形容詞形態是 inert，指慢吞吞的、沒有動力的；panic 亦是名詞，panicky 則是其形容詞形態，當形容某人感到慌張、惴惴不安時，可以是 a panicky person。至於 fraught，除了可以如文章般單單用以形容後續名詞外，英語裏也常用到 fraught with something，意思是充滿某些東西，多數都是負面的，或者令人擔憂的事物。譬如，life is fraught with barriers（人生充滿障礙）。
文章指出，美國人漸漸感受到「分裂且愈來愈悲觀的社會」（divided and increasingly pessimistic society）。政治把美國「斷裂成」（fractured into）紅藍兩營，針鋒相對「無可避免」（inescapable）。Pessimistic 是形容詞，其名詞形態是 pessimism（悲觀主義）；反義詞是 optimistic（樂觀的），其名詞形態的轉換方式與 pessimistic 一樣，是 optimism（樂觀主義）。英語裏以 in- 作為 prefix（前綴）的字詞通常帶有 not 的否定意思，文中的 inescapable 便是一例，此外還有如 indiscreet（輕率的），是 discreet（謹慎）的反義；indispensable（不可或缺的），是 dispensable（可有可無、不重要）的反義。
■文︰葉劉淑儀
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