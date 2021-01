名人教英文：美國「震耳欲聾」的分裂

文章引述政治學家 Samuel Goldman,形容當時的美國社會「怪異地由恐慌和惰性組成」(peculiar mix of panic and inertia),美國人處於「令人擔憂的時局」(fraught time)。Inertia 是名詞,其形容詞形態是 inert,指慢吞吞的、沒有動力的;panic 亦是名詞,panicky 則是其形容詞形態,當形容某人感到慌張、惴惴不安時,可以是 a panicky person。至於 fraught,除了可以如文章般單單用以形容後續名詞外,英語裏也常用到 fraught with something,意思是充滿某些東西,多數都是負面的,或者令人擔憂的事物。譬如,life is fraught with barriers(人生充滿障礙)。

文章指出,美國人漸漸感受到「分裂且愈來愈悲觀的社會」(divided and increasingly pessimistic society)。政治把美國「斷裂成」(fractured into)紅藍兩營,針鋒相對「無可避免」(inescapable)。Pessimistic 是形容詞,其名詞形態是 pessimism(悲觀主義);反義詞是 optimistic(樂觀的),其名詞形態的轉換方式與 pessimistic 一樣,是 optimism(樂觀主義)。英語裏以 in- 作為 prefix(前綴)的字詞通常帶有 not 的否定意思,文中的 inescapable 便是一例,此外還有如 indiscreet(輕率的),是 discreet(謹慎)的反義;indispensable(不可或缺的),是 dispensable(可有可無、不重要)的反義。

■文︰葉劉淑儀

網址:www.savantas.org 或 www.reginaip.hk

電郵:iplau@reginaip.hk