名人教英文：人肉錄音機

英文可否就叫做 human recorder?恐怕不大對,因為聽起來不知道這個 recorder 是有關收音還是播放。英文比較對等的講法,是形容此人像一部破爛的錄音機,a broken gramophone。

‧The official just keeps repeating himself. He simply speaks like a broken gramophone. 官員不斷重複講話,就像一部錄音機。

當然,gramophone 技術上並非一般所指的錄音機,而是舊式唱盤,又叫留聲機。會用這樣一個過時的字,該也就是要加重因為過時而令人不耐煩的意思。

若想把這句話「現代化」,可以改說 a scratched CD 刮花了的光碟。

‧He was like a scratched CD, saying the same thing over and over again. 他像一張刮花了的光碟,不斷重複同一番話。

以上純粹描述說話內容,若要形容聲音速度,譬如說,有人開口似開機關槍,快到不得了,可以直接用上 machine gun,及 rapid-fire 火速。例:

‧He spoke in his usual machine-gun manner. 他以他如常的機關槍式口脗說話。

Machine-gun 亦可以用作動詞:

‧She was uptight and machine-gunned the story. 她緊張地把故事像機關槍掃射般說一遍。

也即是說,請人說話慢下來,不用急,可直接要求:

‧Relax. Take your time. No need to machine-gun it. 放鬆,慢慢來,不用像掃機關槍般。

一樣是形容快速,rapid-fire 的緊張程度,比機關槍低一點。

‧I was amused by their rapid-fire chattering. 聽他們急促地談天閒聊,我覺得饒有興味。

Rapid-fire 亦指火速而不斷的事物,包括「急口令」。

‧The stand-up comedian did a brilliant rapid-fire delivery. 那名棟篤笑匠作了一場精彩的急口令式表演。

‧It's impossible to answer such rapid-fire questions without due preparation. 若無事前好好準備,根本不可能回答如此(急促地)一個緊接一個、上氣不接下氣也似的問題。

如果只想平鋪直敘形容一個人說話太快,令聽者吃不消,可以這樣描述:

‧He would speak so fast that you would barely have time to register each sentence before he moves on to the next one. 他說話速度之快,你還未聽好他上一句話,他已經開始了下一句了。

■文︰毛孟靜

電郵:claudiabowring@gmail.com