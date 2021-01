(ˇ) I would appreciate it if you reply before 30 December 2020.(感激及早的回覆)

(ˇ) I would appreciate your completion of the feedback form...(感激對方完成意見調查)

(ˇ) I appreciate your prompt reply...(感謝即時回覆)

Appreciate 可用來表達「感激或欣賞對方的善意或所作的某事」,但很少會用作表示欣賞對方:

(ˇ) We just want to let you know that we treasure you so much.(珍惜你)

(ˇ) The manager has done a lot to make sure the online seminar runs well. I thank you.(多謝你)

文︰陳美寶博士

作者簡介﹕香港浸會大學語文中心高級講師,為政府、大專院校、專業機構等擔任英語顧問。