Word Explorer：何謂新年願望？

新年願望的英語是 New Year's resolution。嚴格來說,應譯作「新年決心」。Resolution 並不純粹是「願望」,而是做事的決心、做人的果斷!A man of great resolution 是「意志堅定的人」,在《約翰王》(King John)裏,莎士比亞教曉我們做人要 put on the dauntless spirit of resolution(鼓起不屈不撓、堅決的精神)。若說一個人做事拖拉、意志動搖,可以用 lack resolution 來形容,例如:The whole team lacks resolution(整個團隊缺乏果斷)。

由此可見,當我們立下新年願望的時候,應該從實際的層面出發,制訂計劃,下定決心把願望逐步實踐,而不是虛無縹緲地隨便許願,諸如要中六合彩頭獎或要什麼升官發財,目標過於遠大或不切實際,其後又沒有具體地跟進,甚或把願望拋諸腦後,這些都是失敗的主因。福布斯媒體(Forbes Media)去年一篇文章列出人們未能實現新年願望的三大原因:

第一,It's your consciousness that needs to change before your behaviour can change(你需要改變意識,才能改變行為)。事實上,要實踐願望,我們必須從改變心態開始。許多人往往沒有察覺到,其實自己深受生活習慣的影響,只要改變根深柢固的習性,才有機會改變命運。世事因果相連,有因就有果,想要改變結果,必須先從原因着手。很多事情,你想改變看得見的東西,就必須先改變看不見的東西,任何東西都是由內而外的,改變心態,才能改變行為。

第二,You don't have an accountability structure to help you sustain change(你沒有建立一套問責機制來實現願望,讓改變持續發生)。重大的改變不會無緣無故發生,我們除了需要奮力不懈地去實現目標之外,有時還得借助外力,例如設立問責機制,讓自己或別人不斷督促進度,以保證能持續不斷地向目標進發。尤其是一些遠大目標,如果沒有問責機制監管,熱情便會容易隨着時間消退,以致半途而廢,理想破滅。

第三,You are actually scared of, and completely resistant to, achieving this big goal and you won't let yourself(實際上你內心有所懼怕,你對實踐宏大的目標更是無比抗拒,因而不會讓自己實現願望)。雖然你內心有所盼望,但因為自信不夠,認為自己不值得擁有某種幸福或不值得收獲某種成果,這種懼怕或抗拒心理會在潛意識裏發揮作用,讓你最終無法把目標實現。

歸根究柢,這一切都是關乎決心。決心就是堅定不移的意志,只要你下定決心,就成功了一半,正如美國第16任總統林肯(Abraham Lincoln)說過:Always bear in mind that your own resolution to succeed is more important than any other one thing(永遠記住,你自己要成功的決心比其他任何一件事都重要)。

順帶一提,resolution 是名詞,形容詞是 resolute,指斷然的、堅決的,例如:They are utterly resolute for victory(他們誓要取得成功)。又如德國思想家歌德(Johann Wolfgang von Goethe)所言:He who is firm and resolute in will moulds the world to himself(誰意志堅定而頑強,誰塑造自己的世界)。

而動詞則是resolve,指決定、下決心,例如:She resolved to work harder(她決心要更加發憤)。又如19世紀初美國基督教牧師 Joel Hawes 在著作 Lectures to Young Men(《給年輕人的講話》)中的一句名言:You may be, whatever you resolve to be ... Determine that you will be something in the world, and you shall be something(有志者,事竟成。只要下定決心有所成於世,你就會成功)。

文︰Aman Chiu

作者簡介﹕著作以語文教學類圖書為主。曾於兩所大學擔任英語課程客席講師,近年有關詞彙管理的學術論文於各地出版或發表。