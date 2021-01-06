Word Explorer：何謂新年願望？

新年願望的英語是 New Year's resolution。嚴格來說，應譯作「新年決心」。Resolution 並不純粹是「願望」，而是做事的決心、做人的果斷！A man of great resolution 是「意志堅定的人」，在《約翰王》（King John）裏，莎士比亞教曉我們做人要 put on the dauntless spirit of resolution（鼓起不屈不撓、堅決的精神）。若說一個人做事拖拉、意志動搖，可以用 lack resolution 來形容，例如：The whole team lacks resolution（整個團隊缺乏果斷）。

由此可見，當我們立下新年願望的時候，應該從實際的層面出發，制訂計劃，下定決心把願望逐步實踐，而不是虛無縹緲地隨便許願，諸如要中六合彩頭獎或要什麼升官發財，目標過於遠大或不切實際，其後又沒有具體地跟進，甚或把願望拋諸腦後，這些都是失敗的主因。福布斯媒體（Forbes Media）去年一篇文章列出人們未能實現新年願望的三大原因：

第一，It's your consciousness that needs to change before your behaviour can change（你需要改變意識，才能改變行為）。事實上，要實踐願望，我們必須從改變心態開始。許多人往往沒有察覺到，其實自己深受生活習慣的影響，只要改變根深柢固的習性，才有機會改變命運。世事因果相連，有因就有果，想要改變結果，必須先從原因着手。很多事情，你想改變看得見的東西，就必須先改變看不見的東西，任何東西都是由內而外的，改變心態，才能改變行為。

第二，You don't have an accountability structure to help you sustain change（你沒有建立一套問責機制來實現願望，讓改變持續發生）。重大的改變不會無緣無故發生，我們除了需要奮力不懈地去實現目標之外，有時還得借助外力，例如設立問責機制，讓自己或別人不斷督促進度，以保證能持續不斷地向目標進發。尤其是一些遠大目標，如果沒有問責機制監管，熱情便會容易隨着時間消退，以致半途而廢，理想破滅。

第三，You are actually scared of, and completely resistant to, achieving this big goal and you won't let yourself（實際上你內心有所懼怕，你對實踐宏大的目標更是無比抗拒，因而不會讓自己實現願望）。雖然你內心有所盼望，但因為自信不夠，認為自己不值得擁有某種幸福或不值得收獲某種成果，這種懼怕或抗拒心理會在潛意識裏發揮作用，讓你最終無法把目標實現。

歸根究柢，這一切都是關乎決心。決心就是堅定不移的意志，只要你下定決心，就成功了一半，正如美國第16任總統林肯（Abraham Lincoln）說過：Always bear in mind that your own resolution to succeed is more important than any other one thing（永遠記住，你自己要成功的決心比其他任何一件事都重要）。

順帶一提，resolution 是名詞，形容詞是 resolute，指斷然的、堅決的，例如：They are utterly resolute for victory（他們誓要取得成功）。又如德國思想家歌德（Johann Wolfgang von Goethe）所言：He who is firm and resolute in will moulds the world to himself（誰意志堅定而頑強，誰塑造自己的世界）。

而動詞則是resolve，指決定、下決心，例如：She resolved to work harder（她決心要更加發憤）。又如19世紀初美國基督教牧師 Joel Hawes 在著作 Lectures to Young Men（《給年輕人的講話》）中的一句名言：You may be, whatever you resolve to be ... Determine that you will be something in the world, and you shall be something（有志者，事竟成。只要下定決心有所成於世，你就會成功）。

文︰Aman Chiu

作者簡介﹕著作以語文教學類圖書為主。曾於兩所大學擔任英語課程客席講師，近年有關詞彙管理的學術論文於各地出版或發表。