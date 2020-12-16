名人教英文：拜登挑戰重重

【明報專訊】《彭博商業周刊》（Bloomberg Businessweek）文章 Democracy Needs a Good Bureaucracy 指，拜登勝出美國總統大選後，將與各路「政壇中介人」（power brokers）商討如何改朝換代，顯然來不及享受「令人興奮的」（heady）心情便要投入工作。文中的 heady 是形容詞，除了可以形容心情，也可形容酒精的濃烈程度，例如 heady drink 的意思是「烈酒」。而 power broker 則是較為特別的名詞，一般都會連着使用描述政客。把 broker 單拆出來的解釋是「經紀人、中介人」，比如房產中介是 real estate broker、保險經紀是 insurance broker 等等。
文章又指，美國已被特朗普糟蹋4年，拜登團隊上場將面對各種困難和挑戰，首要任務是整頓吏治，重新招攬被特朗普「攻擊」（assault）的政府團隊，這無疑是「令人怯步的挑戰」（daunting challenge）。此外，「肆虐的」（rampant）新冠肺炎疫情擺在眼前，同樣十分棘手。
文中的 rampant 是形容詞，而動詞和名詞都是 rampage。當 rampage 作動詞用時，其解釋為「惹是生非、胡作非為」，一般造句時會在後方配搭preposition（介詞）「through」，描述「走過某地方時惹是生非」；而其作名詞用時則解作「肆無忌憚的行為」，可見都是描述負面行為。Daunting 也是形容詞， 動詞為 daunt，意思是「使驚嚇」，例如：I am daunted by the sound effect（我被聲效嚇倒）。
文︰葉劉淑儀
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