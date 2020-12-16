名人教英文：拜登挑戰重重

文章又指，美國已被特朗普糟蹋4年，拜登團隊上場將面對各種困難和挑戰，首要任務是整頓吏治，重新招攬被特朗普「攻擊」（assault）的政府團隊，這無疑是「令人怯步的挑戰」（daunting challenge）。此外，「肆虐的」（rampant）新冠肺炎疫情擺在眼前，同樣十分棘手。

文中的 rampant 是形容詞，而動詞和名詞都是 rampage。當 rampage 作動詞用時，其解釋為「惹是生非、胡作非為」，一般造句時會在後方配搭preposition（介詞）「through」，描述「走過某地方時惹是生非」；而其作名詞用時則解作「肆無忌憚的行為」，可見都是描述負面行為。Daunting 也是形容詞， 動詞為 daunt，意思是「使驚嚇」，例如：I am daunted by the sound effect（我被聲效嚇倒）。

文︰葉劉淑儀

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