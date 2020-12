名人教英文：拜登挑戰重重

文章又指,美國已被特朗普糟蹋4年,拜登團隊上場將面對各種困難和挑戰,首要任務是整頓吏治,重新招攬被特朗普「攻擊」(assault)的政府團隊,這無疑是「令人怯步的挑戰」(daunting challenge)。此外,「肆虐的」(rampant)新冠肺炎疫情擺在眼前,同樣十分棘手。

文中的 rampant 是形容詞,而動詞和名詞都是 rampage。當 rampage 作動詞用時,其解釋為「惹是生非、胡作非為」,一般造句時會在後方配搭preposition(介詞)「through」,描述「走過某地方時惹是生非」;而其作名詞用時則解作「肆無忌憚的行為」,可見都是描述負面行為。Daunting 也是形容詞, 動詞為 daunt,意思是「使驚嚇」,例如:I am daunted by the sound effect(我被聲效嚇倒)。

文︰葉劉淑儀

網址:www.savantas.org或www.reginaip.hk

電郵:iplau@reginaip.hk