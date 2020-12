名人教英文：風光不再

‧His hair obviously didn't feel the touch of a comb this morning. 很明顯,他的頭髮今早不曾與梳接觸。

這一類表達,帶點刁鑽,視乎情况可被視為幽默、單打以至刻薄。類似的話另有這句:

‧He was wearing a T-shirt, which didn't seem to have ever been inside a washing machine. 他穿着的一件T恤,看來似從未進入過洗衣機。

也就是形容那件衣服髒到不得了,但就不用尋常的 dirty、filthy,改用間接而比較有趣味的講法。

另有一脈相承但更通用的片語,to have seen better days「見到過更好的日子」,源自莎士比亞,原本純粹描述失去財富,家道中落;今日可廣泛用來形容人及事物,泛指 old and in bad condition 舊而殘破的狀態。

不過要留意的是,一般來說,to have seen better days 的用法不但不含嘲諷,而且帶點委婉。

用之於人,有年華老去、風光不再之意:

‧The politician has surely seen better days, but he is still respected. 這名政治人物芳華歲月不再,但仍為人尊重。

用來形容事物:

‧Their family business has seen better days, and now it's going broke. 他們的家族事業曾經風光一時,但現在要倒閉了。

‧That desk has seen better days. Why don't you get a new one? 那桌子現在都破舊了,為什麼你不買張新的?

還有一個常用片語,no stranger to 直譯「不是陌生人」,亦即熟悉,作為形容——彈讚皆可——某人「擅長」什麼。

‧He is no stranger to hard work. 他對艱辛工作絕不陌生。這句話,肯定是讚美。

‧He was no stranger to the gym. 這句也是正面的話,是說他常到健身室運動去;但跟着一句 :

‧And I bet he was no stranger to steroids,我也打賭他對類固醇非常熟悉。類固醇是體育禁藥,這句就肯定是反話了。

另例:

‧The police are no strangers to excessive force when it comes to striking fear into protesters. 為了要令示威者恐懼,警方對使用過分武力絕不陌生。

Police 通常以眾數看待,於是 stranger 要加 s,改為 no strangerS to。

■文︰毛孟靜

電郵:claudiabowring@gmail.com