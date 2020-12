Ask & Learn聞問切：修辭（上）——End weighting

No moral idea exists which does not combine in proportions varying with the society involved, egoism, altruism, and a certain anomy.

答:這句驟眼看好像很複雜,或因涉及兩種修辭技巧,今天先談修飾語。修飾語一般要緊貼被修飾的詞語。這裏被修飾詞是 idea,而修飾語則是 does not combine in proportions varying with the society involved, egoism, altruism, and a certain anomy,兩者被 exists 隔開,而照道理 exists 應放修飾詞後。原來英語修辭有稱為 end weighting 的原則,簡單來說,即是將句子較長部分放句尾,較短的放句首。Exists 只是一個字,而修飾語卻長達16字,故句中動詞就被放於修飾詞和修飾語中間了。

