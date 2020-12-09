周街學英文：I Me My Mine

英文的人稱代詞其中一個複雜之處是分「格」（case）。簡單來說，就算是同一個人名，若在不同語法位置出現（如主語或賓語），需要用不同的代詞取代。例如：

(1) Mary is my teacher. She is nice.

(2) This is Mary. I like her.

在例(1)和例(2)中，雖然可以說 Mary is my teacher. Mary is nice 和 This is Mary. I like Mary，但句子會變得囉嗦，所以用了代詞 she/her 去取代 Mary。當被取代的名詞在主語（subject）位置，就需要用主語代詞（subject pronoun）（如 I、we、they、you、he、she、it）；當被取代的名詞在賓語（object）位置，就需要用賓語代詞（object pronoun）了（如 me、us、them、you、him、her、it）。可是在中文裏面，我們不會分 she 和 her，一律用「她」來表達。

除了subject pronoun 和 object pronoun，英文裏面還有表示擁有權（i.e.「屬格」，possessive case）的代詞，例如：

(3) This is my book. This is mine!

在例(3)當中的 mine 一定是 pronoun，因為它取代了整個名詞組 my book；由於這個被取代的名詞組牽涉到擁有權，mine 被稱為 possessive pronoun。其他 possessive pronoun 有 ours、theirs、yours、his、hers 和 its。不少人誤以為 my、our、their、your 等也是代詞（pronoun），雖然它們跟 possessive pronoun 相似，但讀者必須留意，這些並不是代詞，因為它們沒有取代名詞——它們在名詞之前出現的！因此，my、our、their、your 等其實是限定詞（determiner）。功能上，它們為之後的那個名詞加上某些限制，類似其他限定詞，如冠詞（articles）a、an、the 會表明該名詞是定指或不定指；指示詞（demonstratives）this、that、these、those 則會表明該物件是遠或近。My、our、their、your 等字出現在名詞前，並指出其後續名詞的擁有權，語言學家稱它們為 possessive determiners。千萬別再以為它們是pronouns了！

◆文︰左靄雲博士

作者簡介﹕香港浸會大學英文系助理教授，主要從事應用語言學、語篇分析和英粵普語法對比的教學與研究。