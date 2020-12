Ask & Learn聞問切：Without 的兩個意思

答:Without 有兩個意思。我們大都採取「缺乏、沒有」此義,例如:He is a man without a sense of humour(他這個人缺乏幽默感)、Without your support, I would not have been able to accomplish so much(沒有你的支持,我不會有這麼大的成就)。然而, without 還解作「外面」。此用法已不多見,且通常會和 within 作對比,例如:It is all peace and quiet within the city walls, but without, danger is lurking(城牆以內,一片安寧;城牆以外,卻危機四伏)。讀者例句中的 without 正是此義:a sickness within a sickness without(內裏有病,外面也有病),相信前者指個人,後者指社會。

