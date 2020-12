名人教英文：用英文講「下台階」

於是,見到有人困於尷尬處境,要幫他挽回面子,可以給他一個下台階,讓他脫困。

下台階,英文怎麼說呢?有人會直譯 bottom bench、或 down the steps,當然都不對。也有意譯:

‧Try to make the situation less embarrassing. 嘗試令情况沒那麼尷尬。

但這樣形容不夠完善,因為可以純粹是打個哈哈打圓場,缺乏下台階包含的實質意思。

另有一句:

‧With diplomatic skill, the man sitting opposite had offered him a way out. 坐在他對面的男子,以外交手腕給他一個下台階。

A way out 出路,亦即我們常說的 exit strategy 離場策略。

To offer A WAY OUT,有更簡單的講法,是 to give AN OUT,就直接等於「給人一個下台階」。

不要以為 an out 只不過是 a way out 的縮短版,事實是 an out 本身就有清晰的字典解釋:

An excuse or reason for avoiding an unpleasant situation. 避免不快場面的藉口,或理由。

‧We must arrange the negotiations so we have an out if we need it. 我們必須搞好談判安排,以備有需要時體面地離場。也就是下台階。

‧I honestly don't want to go to that gathering, I wish I have an out. 我真的不想去那個聚會。我希望我有個好的藉口。

‧Our suggestion gave her an out, if she was willing to take it. 我們的建議給了她下台階,還看她是否願意接受。

也有對話作例:

‧甲:Thanks much for your help just now. 謝謝你剛才幫忙。

乙:Glad to give an out. 樂意提供一個下台階。

也即是說,既可向人提供 give an out;亦可以自給 have an out,自找出路。

要留意的是,英文的 an out 多純粹指避開尷尬不快的場面,回看中文下台階牽涉的「面子」成分,就嚴肅許多。

或問,可否亦用 offer a climb-down?也可以。Climb-down 指往下爬,意境更見清晰。最大的分別,是一般指已見敗局,自行鳴金收兵:a retreat,as from an indefensible opinion or position 一己之見站不住腳而退場。

看這句英國新聞標題:

Coronavirus laws may not go ahead — as PM mulls a climbdown. 防疫法例或未能通過——首相(Prime Minister)考慮自找下台階。

■文︰毛孟靜

電郵:claudiabowring@gmail.com