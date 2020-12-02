名人教英文：大選後的「驗屍報告」

文章指大選結果預示（herald）各類事後檢討會接踵而來。Herald 屬於動詞，例如：Hong Kong's recent surge in confirmed cases heralds a fourth wave of COVID-19 infection（本港近日確診個案飈升預示第四波新冠疫情到來），而名詞則解作「預兆」。

文章指，前 facebook 數據科學家撰寫公開信（missive）羅列有關證據。不過由於每次選舉都會「冒凶兆」（rear its head），雖然事後檢討猶如「驗屍」（post-mortem），難以影響選舉結果，但是可以作為日後，以至全球選舉的借鑑，將有「附帶的好處」（corollary benefit）。

Rear its head 是 idiom（諺語），指在平靜一段時間後，凶事便會再次發生，常用句式是 rear something's ugly head，而作動詞用解作「豎起、冒出」，與 raise 同義，也可解作「照顧」，例如：a father rears his child alone（一名父親獨自照顧自己的孩子）。

英文字有 post- 這 prefix（前綴），多有「以後、之後」之意。例如文中的 post-mortem 的本義是「驗屍」；post-modernism 譯作「後現代主義」，這股哲學思潮延續現代主義，自成一派；postpone 解作「延後」，例如：The meeting has been postponed（會議被延後了）。

■文︰葉劉淑儀

網址：www.savantas.org或www.reginaip.hk

電郵：iplau@reginaip.hk