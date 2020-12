名人教英文：大選後的「驗屍報告」

【明報專訊】《彭博商業周刊》(Bloomberg Businessweek)刊登文章 More Elections, More Disinformation 討論社交平台在美國大選期間的角色。大選期間不少高人氣網站出現大量「執行重複功能的電腦程式和虛假帳戶」(bots and fake accounts)以及「虛假信息」(disinformation)。Bot 一字與電腦技術息息相關,如 robot 便是由 bot 組成。