Ask & Learn聞問切：為了……，不是為了……

【明報專訊】上兩期討論 infinitive of purpose,想到莎劇《凱撤大帝》(Julius Caesar)中 Mark Anthony 的名句。故事中凱撤大帝為羅馬其他元老所刺殺,Mark Anthony 說了一段話,煽動群眾驅逐兇手出境,開頭兩句是:Friends, Romans, Countrymen, lend me your ears/I come to bury Caesar, not to praise him(各位朋友,羅馬人,同胞,請你們聽我說:我是來埋葬凱撤,不是來讚美他)。To ... , not to ... 是英語常見修辭手法,意思是「為了……,不是為了……」;亦有人把它倒轉來說,但中間要多加 but,即 not to ... , but to ...。要注意 not to 部分意思是「不是為了……」,而非「是為了不……」。兩者分別至為重要,不要弄錯。