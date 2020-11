Word Explorer：從 President 說起

「美國總統」叫 President of the United States,但白宮內部早就將這累贅的說法簡化為 POTUS(讀音:/ˈpəʊ.təs/),屬縮略語或叫首字母合成詞(acronym),是英語鑄造新詞的一種方式。此類例子不勝枚舉,最新成員非今年2月才誕生的 COVID-19(即 Coronavirus Disease 2019)莫屬了。

根據有關記載,POTUS 最早出現於1895年,125年前的人以電報作遠途通訊,電報逐字收費,十分昂貴,所以包括 POTUS 等許多縮略語便應運而生。時至今天,POTUS 已不再是電報上的密碼,也不是白宮內部的專用名詞,而是人所皆知的尋常用語了。特朗普的推特(Twitter)官方帳號是 President Trump (@POTUS),最近 Yahoo! News 有文章標題就是:Biden wins more votes for POTUS than anyone in history(拜登贏得了國家歷史上當選總統的最多票數)。

另一個與 POTUS 關係密切的字詞是 FLOTUS(讀音:/ˈfləʊ.təs/),意指「美國第一夫人」,即「總統夫人」,全寫為 First Lady of the United States。拜登當選後,他的太太吉爾·拜登(Jill Biden)隨即成為追訪對象。吉爾擁有教育博士學位,多年來在北弗吉尼亞社區學院擔任英文教職,她曾表示打算維持其全職教學工作,所以最近美國報章便出現了如此標題:Jill Biden will be first FLOTUS with a full-time job(吉爾將成為首位有全職工作的美國第一夫人)。

由此可見,-OTUS 已變成了一個後綴(suffix),在詞彙學上扮演詞語衍生的功能,不難推斷其他近形詞的意思,例如 VPOTUS 便是 Vice President of the United States(美國副總統)。不過,因為 VPOTUS 的字首 vp- 難以發音,所以這個詞相對少用,用在書寫上還可以,用在口語看來便不大可能了。此外,還有 SCOTUS 一字,全寫是 Supreme Court of the United States,即「美國最高法院」,那是美國最高級別的聯邦法院。

奧巴馬執政期間,美國白宮曾出現全新稱號 ROTUS,讀者諸君能猜到這是代表什麼人物或職銜嗎?當年白宮破天荒聘請了聾人Darienne Page做接待員,負責白宮西翼羅斯福廳接待室的日常事務,包括管理賓客留言簿及斟茶遞水等雜務。工作雖然瑣碎,但是每個進入白宮會見奧巴馬的訪客,都必先通過她這一關。奧巴馬是個幽默的人,有時在接見來賓時會當頭一問:Have you met ROTUS?(你見了 ROTUS 嗎?)來賓固然不明所以,奧巴馬便加以說明:This is the receptionist of the entire United States(她是代表全美國的接待員)。自此,ROTUS(Receptionist of the United States)便成為了白宮內「美國接待員」的正式頭銜了。到了2015年,美國舉辦「美國全國殘疾人就業宣傳月」(National Disability Employment Awareness Month),這項活動旨在提高民眾對殘疾人士的認識,以及表彰殘疾員工在日常工作中的貢獻,Darienne Page 挾「全美第一接待員」的稱號被傳媒追訪,風頭一時無兩。

◆文︰Aman Chiu

作者簡介﹕著作以語文教學類圖書為主。曾於兩所大學擔任英語課程客席講師,近年有關詞彙管理的學術論文於各地出版或發表。