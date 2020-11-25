Word Explorer：從 President 說起

「美國總統」叫 President of the United States，但白宮內部早就將這累贅的說法簡化為 POTUS（讀音：/ˈpəʊ.təs/），屬縮略語或叫首字母合成詞（acronym），是英語鑄造新詞的一種方式。此類例子不勝枚舉，最新成員非今年2月才誕生的 COVID-19（即 Coronavirus Disease 2019）莫屬了。

根據有關記載，POTUS 最早出現於1895年，125年前的人以電報作遠途通訊，電報逐字收費，十分昂貴，所以包括 POTUS 等許多縮略語便應運而生。時至今天，POTUS 已不再是電報上的密碼，也不是白宮內部的專用名詞，而是人所皆知的尋常用語了。特朗普的推特（Twitter）官方帳號是 President Trump (@POTUS)，最近 Yahoo! News 有文章標題就是：Biden wins more votes for POTUS than anyone in history（拜登贏得了國家歷史上當選總統的最多票數）。

另一個與 POTUS 關係密切的字詞是 FLOTUS（讀音：/ˈfləʊ.təs/），意指「美國第一夫人」，即「總統夫人」，全寫為 First Lady of the United States。拜登當選後，他的太太吉爾·拜登（Jill Biden）隨即成為追訪對象。吉爾擁有教育博士學位，多年來在北弗吉尼亞社區學院擔任英文教職，她曾表示打算維持其全職教學工作，所以最近美國報章便出現了如此標題：Jill Biden will be first FLOTUS with a full-time job（吉爾將成為首位有全職工作的美國第一夫人）。

由此可見，-OTUS 已變成了一個後綴（suffix），在詞彙學上扮演詞語衍生的功能，不難推斷其他近形詞的意思，例如 VPOTUS 便是 Vice President of the United States（美國副總統）。不過，因為 VPOTUS 的字首 vp- 難以發音，所以這個詞相對少用，用在書寫上還可以，用在口語看來便不大可能了。此外，還有 SCOTUS 一字，全寫是 Supreme Court of the United States，即「美國最高法院」，那是美國最高級別的聯邦法院。

奧巴馬執政期間，美國白宮曾出現全新稱號 ROTUS，讀者諸君能猜到這是代表什麼人物或職銜嗎？當年白宮破天荒聘請了聾人Darienne Page做接待員，負責白宮西翼羅斯福廳接待室的日常事務，包括管理賓客留言簿及斟茶遞水等雜務。工作雖然瑣碎，但是每個進入白宮會見奧巴馬的訪客，都必先通過她這一關。奧巴馬是個幽默的人，有時在接見來賓時會當頭一問：Have you met ROTUS?（你見了 ROTUS 嗎？）來賓固然不明所以，奧巴馬便加以說明：This is the receptionist of the entire United States（她是代表全美國的接待員）。自此，ROTUS（Receptionist of the United States）便成為了白宮內「美國接待員」的正式頭銜了。到了2015年，美國舉辦「美國全國殘疾人就業宣傳月」（National Disability Employment Awareness Month），這項活動旨在提高民眾對殘疾人士的認識，以及表彰殘疾員工在日常工作中的貢獻，Darienne Page 挾「全美第一接待員」的稱號被傳媒追訪，風頭一時無兩。

◆文︰Aman Chiu

作者簡介﹕著作以語文教學類圖書為主。曾於兩所大學擔任英語課程客席講師，近年有關詞彙管理的學術論文於各地出版或發表。