名人教英文：At a loose end 無所事事

雷:嗨,很久不見了!

Vera: Hi Ray!

薇拉:喂,雷!

Ray: We don't see you at this end of town very often.

雷:你很少在城中這一帶出現。

Vera: I know. I can't remember the last time I was here.

薇拉:不錯,我也記不起上次來這裏是什麼時候。

Ray: So how come you're over here today?

雷:那你今天怎麼會來呢?

Vera: Well I'm at a loose end because I'm between jobs, so I thought I'd try lunch at the new Italian restaurant I'd heard about while I've still got time to spare.

薇拉:我舊的工作辭掉了,新的工作則還未開始,現在無所事事,聽說這裏有一家新的意大利餐廳,就趁有空,走來試試,吃個午餐。

Ray: Ah, Veroni's. Yes, I can recommend it. Their lasagne is really special.

雷:你是說韋羅尼餐廳。不錯,這家餐廳值得推薦,其千層麵很有特色。

Vera: Would you care to join me?

薇拉:和我一起去好嗎?

Ray: Oh, that's really kind. Thank you. I'd be delighted.

雷:啊,榮幸之至,謝謝。我非常樂意。

At a loose end 直譯是「在鬆散的一端」。這成語的來源,有兩個說法。一是 loose end 指帆船上那許多繩索的末端,船員有空,就要檢查,以防鬆散;另一說是馬匹不用工作的時候,主人會把繫馬的繩鬆開,讓其自由走動。所以 at a loose end 現在用以說「沒有固定工作」或「無所事事」。例如:During the summer holidays, both teachers and students are at a loose end(暑假期間,教師和學生都沒有什麼事做)。

作者簡介︰專研中英文,著有時事評論、英語學習、散文等書籍。

作者︰古德明