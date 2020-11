名人教英文：自戀狂領袖

文章指,人們都喜歡偉大的領袖。一般人想像的傑出政治家或企業家都具備自信、勇敢、「堅強的意志」(strong-willed)等等特徵,對治理國家或管理公司有着非凡抱負。他們「精於表現自己 」(adept at self-promotion),且能在入職面試中脫穎而出。而在動盪的時局裏,擁有這些特質的人大有機會成為總裁。

文中的 adept 是形容詞,使用時多在後面配搭介詞(preposition)at,常見的用法是 adept at doing something,留意介詞後的動詞須轉為 -ing 形式的動名詞(gerund)。

然而,上述這類人有時未能履行承諾,反之自戀過度,最後落得自我摧毀的下場。與其說是自信,不如說是傲慢;與其說是勇敢,不如說是衝動。例如,他們鄙視專家,不採納意見,只喜歡趨炎附勢的小人。「當這類人身處高位時,他做出惡毒及不道德的行為和追逐私利,並像流水般傾瀉而下影響整個企業(when the person at the top is malignant and self-serving, unethical behavior cascades through the organization and becomes legitimized)。」文章直言,這種人會演化成「瘋狂自戀狂」(raging narcissist)。

文中的 cascade 是動詞,有大幅傾瀉的意思。若要形容一條傾瀉而下的瀑布,可以是 a cascading waterfall。而當以名詞形態出現時,cascade 的釋義是瀑布。

