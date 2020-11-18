名人教英文：自戀狂領袖

文章指，人們都喜歡偉大的領袖。一般人想像的傑出政治家或企業家都具備自信、勇敢、「堅強的意志」（strong-willed）等等特徵，對治理國家或管理公司有着非凡抱負。他們「精於表現自己 」（adept at self-promotion），且能在入職面試中脫穎而出。而在動盪的時局裏，擁有這些特質的人大有機會成為總裁。

文中的 adept 是形容詞，使用時多在後面配搭介詞（preposition）at，常見的用法是 adept at doing something，留意介詞後的動詞須轉為 -ing 形式的動名詞（gerund）。

然而，上述這類人有時未能履行承諾，反之自戀過度，最後落得自我摧毀的下場。與其說是自信，不如說是傲慢；與其說是勇敢，不如說是衝動。例如，他們鄙視專家，不採納意見，只喜歡趨炎附勢的小人。「當這類人身處高位時，他做出惡毒及不道德的行為和追逐私利，並像流水般傾瀉而下影響整個企業（when the person at the top is malignant and self-serving, unethical behavior cascades through the organization and becomes legitimized）。」文章直言，這種人會演化成「瘋狂自戀狂」（raging narcissist）。

文中的 cascade 是動詞，有大幅傾瀉的意思。若要形容一條傾瀉而下的瀑布，可以是 a cascading waterfall。而當以名詞形態出現時，cascade 的釋義是瀑布。

文︰葉劉淑儀

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