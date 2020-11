Ask & Learn聞問切：Fall for

政府「防騙易」廣告寫着 Remind those around you; Don't fall for scammers,fall for 應解作迷戀某人,請問廣告是否有誤?

答:

不錯,to fall for 可解作對某人產生愛意,但同時也有受騙的意思。很多字典都把 to fall for somebody 和 to fall for something 區分開來,前者是迷戀某人,後者是中了圈套。然而 scammer(騙子)也是 somebody,若單靠人和事來區分,有時也會錯,所以還須留意上下文來斷定,例如:(1) I fell for her the moment I saw her smile(我第一次看到她笑,就迷上了她)。(2) Later, Tom wondered why he would fall for such a cheap trick(事後,湯姆不明白他怎麼會跌進這麼明顯的圈套)。

̷̷ 譚景輝(english@mingpao.com) ̷

Have you got any questions about English usage?

Don't hesitate to send them to us!