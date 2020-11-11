文化信仰不單豐富描述死亡的用詞，也影響我們如何安慰喪親的朋友。在探討「弔唁」（condolence）的研究中，我和同事發現香港人和美國人致哀的說話大不相同，正好反映了中西文化對待死亡的態度之別。香港人在弔唁時常常提到逝者，如：你媽媽也希望你好好生活、你叔叔也不希望你難過等；亦會經常問到逝者去世的情况，如：你媽媽去得安樂嗎？可是美國人在弔唁時不會這樣說，他們會着重表達自己的難過，以及對生者的慰問，如說：I'm very sorry for your loss。西方人普遍認為，不表達傷感是很 rude（無禮）的。總的來說，中國傳統文化相信死者為大，我們會關心死者如何死、死得可好等等，因為這關乎他們的往生路。相反，西方人關心在世者的感受，因為逝者只是去了一個更好、更美的地方而已。

因此，要懂得說合宜的話，不單是語言的問題，也是社會歷史和文化信仰的問題。

◆文︰左靄雲博士

作者簡介﹕香港浸會大學英文系助理教授，主要從事應用語言學、語篇分析和英粵普語法對比的教學與研究。