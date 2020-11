【明報專訊】上期談及社會歷史文化如何影響「熟語」的產生和發展(見10月28日刊「唔熟唔食」),今期續談另一個受之影響的詞語運用——委婉語(euphemism)。委婉,就是以間接或婉轉的語言去表達一些令人忌諱的觀念或事情,例如「死亡」,中、英文都有不下10多個委婉語表達方式。英文的例子有 pass away、take to God's bosom、meet your maker、asleep in Christ、in the arms of Jesus、with the angels 等。而中文的例子則有過身、命喪黃泉、去報到、見閻羅王、赴陰曹地府等等。讀者可有留意,這些有關死亡的委婉語跟文化和信仰有關。中國人的民間信仰相信人死後會到地下世界居住,如黃泉、九泉下等。西方人一般相信人死後是回歸到造物主,因此英文的委婉語會有不少 Jesus、God 等等的字眼。