名人教英文：品味不能「會計」？

No ifs, 常常與 no buts 連起來用,以強調大局已定,再沒有討論或轉彎的餘地。

The dust has settled. No more ifs or buts. 塵埃落定,再沒有「如果」或「但是」了。

說的 ifs 與 buts,亦包括任何 excuses 藉口、compromises 妥協手段。

‧That team needs to be sacked. No ifs or buts about it! 那隊人必須解僱。毫無懸念!

Ifs 與 buts 中間,有時還加上 ands:

‧I don't care about your ifs, ands or buts, just get the job done. 我不理你的「如果、還有及但是」,總之把事情辦妥就是。

可有留意,另外還有 no rathers,沒有「寧願」?這裏的 rather 同樣用作名詞。

‧甲:I know that's a meaningful thing to do, but it's also risky and I'd RATHER not do it. 我知道這是一件有意義的事,但同時也有風險,我寧願不做了。

乙:Please, NO RATHERS. 拜託,沒有寧願。

另例:

‧甲:He'd rather lose? 他寧願輸?

乙:No, he'd rather win. 不,他寧願贏。

甲:I wish his RATHERS will work. 我希望他的「寧願」會實現。

英文有好些 no xx 的習語,包括常用的 no pain, no gain,等於中文的「沒有耕耘,沒有收穫」。

另有 no sweat ,字面意思「沒有流汗」,借喻一件事輕而易舉,沒有難度。

‧I can fix this in an hour. No sweat. 我可以把這個在一個鐘頭內修理好。輕而易舉。

尚有 no-win situation,形容贏不了的局面。

‧They are quite dead. They are mired in a no-win situation. 他們死翹翹了。看他們泥足深陷輸定了的局面。

最後還有一句大家未必常常碰到的 no xx 習語:

‧No accounting for taste. 直譯好像是品味不能「會計」、其實是指不能解釋的。

既然品味毋庸解釋,大家或已猜到,即等於我們說的「各花入各眼」、「一樣米養百樣人」。

‧I don't see why he would wear that orange suit to the wedding, but there is no accounting for taste. 我不明白他怎會穿那套橙色西裝到婚宴去,但品味這回事,真的說不上來。

■文︰毛孟靜

