英語雞精班：互文性︰愛的傻子

第116首十四行詩是世所稱頌的愛情哲理詩,論述愛的最高境界是真摯的情感。Let me not to the marriage of true minds(行1)運用暗喻,指戀人思想的結合如通過法律程序和婚姻責任般莊重神聖。O, no! it is an ever-fixed mark, That looks on tempests and is never shaken(行5-6)可見愛情被隱喻為恆久不變的標記。至死不渝的愛情讓我們在漆黑中看見明亮溫和的光芒,叫迷途的心得到慰藉和得見方向。詩人將鐮刀比喻為時間對容貌的腐蝕、激情的削弱,考驗着真愛的堅貞及愛人的意志,始終如一,這些都歌頌了白頭偕老的美好愛情。但詩的最後兩句表現了莎士比亞對愛情永恆的疑慮重重,最後一句 I never writ, nor no man ever loved 運用了反覆出現的否定詞——「我沒有寫過什麼,亦沒有愛過」,當中亦兩次提及過 Love is not 的概念(行2、9);Let me not(行1) 暗示他對永恆愛情這真善美的動搖,如 Love's not Time's fool(行9)表達了莎士比亞認為愛不為時間愚弄。alters(行3)、remove(行4)這兩個動詞解作「改變」和「取代」,記載着刻骨銘心的愛都可以變質,遇上變化而一旦隨之流逝,愛人便移情別戀。

沙翁十四行詩中語帶雙關的詞彙,同樣在他其他作品出現,就是運用了「互文性」的寫作手法。在四大悲劇之一《羅密歐與茱麗葉》(Romeo and Juliet),羅密歐誤殺了茱麗葉的表哥,說了一句 I am fortune's fool,指自己是命運的傻子,這正如第116首十四行詩所說愛不為時間愚弄,這彷彿嘲諷羅密歐;《李爾王》(King Lear)亦提過 I had rather be any kind o' thing than a fool;《暴風雨》(The Tempest)重複詩中的 tempests(行6),這些便是「互文性」的例子。

只要我們多閱讀,就會發現莎士比亞不同的作品都會引用相關的語境來象徵愛情,例如愛人被喻為太陽、星星、翡翠、聖人、光芒、明燈等;女人是情慾、惡魔、紅顏禍水;甚至不同的文學作家之間亦會互相參考、引用或模仿,這不但表現了對原作家的尊崇,發揮互文作用,亦表達了不同情懷。只要我們多加想像,便能運用感官感受莎士比亞如何將抽象的情感表達得淋漓盡致。

■Sonnet 116

Let me not to the marriage of true minds

Admit impediments. Love is not love

Which alters when it alteration finds,

Or bends with the remover to remove:

O, no! it is an ever-fixed mark,

That looks on tempests and is never shaken;

It is the star to every wandering bark,

Whose worth's unknown, although his height be taken.

Love's not Time's fool, though rosy lips and cheeks

Within his bending sickle's compass come;

Love alters not with his brief hours and weeks,

But bears it out even to the edge of doom.

If this be error and upon me proved,

I never writ, nor no man ever loved.

文︰Sumie Chan