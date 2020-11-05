英語雞精班：互文性︰愛的傻子

第116首十四行詩是世所稱頌的愛情哲理詩，論述愛的最高境界是真摯的情感。Let me not to the marriage of true minds（行1）運用暗喻，指戀人思想的結合如通過法律程序和婚姻責任般莊重神聖。O, no! it is an ever-fixed mark, That looks on tempests and is never shaken（行5-6）可見愛情被隱喻為恆久不變的標記。至死不渝的愛情讓我們在漆黑中看見明亮溫和的光芒，叫迷途的心得到慰藉和得見方向。詩人將鐮刀比喻為時間對容貌的腐蝕、激情的削弱，考驗着真愛的堅貞及愛人的意志，始終如一，這些都歌頌了白頭偕老的美好愛情。但詩的最後兩句表現了莎士比亞對愛情永恆的疑慮重重，最後一句 I never writ, nor no man ever loved 運用了反覆出現的否定詞——「我沒有寫過什麼，亦沒有愛過」，當中亦兩次提及過 Love is not 的概念（行2、9）；Let me not（行1） 暗示他對永恆愛情這真善美的動搖，如 Love's not Time's fool（行9）表達了莎士比亞認為愛不為時間愚弄。alters（行3）、remove（行4）這兩個動詞解作「改變」和「取代」，記載着刻骨銘心的愛都可以變質，遇上變化而一旦隨之流逝，愛人便移情別戀。

沙翁十四行詩中語帶雙關的詞彙，同樣在他其他作品出現，就是運用了「互文性」的寫作手法。在四大悲劇之一《羅密歐與茱麗葉》（Romeo and Juliet），羅密歐誤殺了茱麗葉的表哥，說了一句 I am fortune's fool，指自己是命運的傻子，這正如第116首十四行詩所說愛不為時間愚弄，這彷彿嘲諷羅密歐；《李爾王》（King Lear）亦提過 I had rather be any kind o' thing than a fool；《暴風雨》（The Tempest）重複詩中的 tempests（行6），這些便是「互文性」的例子。

只要我們多閱讀，就會發現莎士比亞不同的作品都會引用相關的語境來象徵愛情，例如愛人被喻為太陽、星星、翡翠、聖人、光芒、明燈等；女人是情慾、惡魔、紅顏禍水；甚至不同的文學作家之間亦會互相參考、引用或模仿，這不但表現了對原作家的尊崇，發揮互文作用，亦表達了不同情懷。只要我們多加想像，便能運用感官感受莎士比亞如何將抽象的情感表達得淋漓盡致。

■Sonnet 116

Let me not to the marriage of true minds

Admit impediments. Love is not love

Which alters when it alteration finds,

Or bends with the remover to remove:

O, no! it is an ever-fixed mark,

That looks on tempests and is never shaken;

It is the star to every wandering bark,

Whose worth's unknown, although his height be taken.

Love's not Time's fool, though rosy lips and cheeks

Within his bending sickle's compass come;

Love alters not with his brief hours and weeks,

But bears it out even to the edge of doom.

If this be error and upon me proved,

I never writ, nor no man ever loved.

■香港電台「社區參與廣播服務」節目《莎士比亞十四行詩的前世與我們的今生》由香港科技大學講師陳子深（Sumie Chan）主持，逢周五晚上9時30分至10時，港台普通話台播出。

文︰Sumie Chan