英語雞精班：互文性︰愛的傻子

【明報專訊】「互文性」是指作者參照其他作品的故事情節、主旨，將它們加入自己的創作中或改編成其他橋段。莎士比亞十四行詩的詞彙及他在不同劇作中引用的意境都有類似的元素。詩人對愛情充滿激情和苦惱，一方面追求愛情的真善美，另一方面對被愛侶背叛、時間的摧殘、短暫與永恆的愛情，感到迷惑和矛盾。
第116首十四行詩是世所稱頌的愛情哲理詩，論述愛的最高境界是真摯的情感。Let me not to the marriage of true minds（行1）運用暗喻，指戀人思想的結合如通過法律程序和婚姻責任般莊重神聖。O, no! it is an ever-fixed mark, That looks on tempests and is never shaken（行5-6）可見愛情被隱喻為恆久不變的標記。至死不渝的愛情讓我們在漆黑中看見明亮溫和的光芒，叫迷途的心得到慰藉和得見方向。詩人將鐮刀比喻為時間對容貌的腐蝕、激情的削弱，考驗着真愛的堅貞及愛人的意志，始終如一，這些都歌頌了白頭偕老的美好愛情。但詩的最後兩句表現了莎士比亞對愛情永恆的疑慮重重，最後一句 I never writ, nor no man ever loved 運用了反覆出現的否定詞——「我沒有寫過什麼，亦沒有愛過」，當中亦兩次提及過 Love is not 的概念（行2、9）；Let me not（行1） 暗示他對永恆愛情這真善美的動搖，如 Love's not Time's fool（行9）表達了莎士比亞認為愛不為時間愚弄。alters（行3）、remove（行4）這兩個動詞解作「改變」和「取代」，記載着刻骨銘心的愛都可以變質，遇上變化而一旦隨之流逝，愛人便移情別戀。
沙翁十四行詩中語帶雙關的詞彙，同樣在他其他作品出現，就是運用了「互文性」的寫作手法。在四大悲劇之一《羅密歐與茱麗葉》（Romeo and Juliet），羅密歐誤殺了茱麗葉的表哥，說了一句 I am fortune's fool，指自己是命運的傻子，這正如第116首十四行詩所說愛不為時間愚弄，這彷彿嘲諷羅密歐；《李爾王》（King Lear）亦提過 I had rather be any kind o' thing than a fool；《暴風雨》（The Tempest）重複詩中的 tempests（行6），這些便是「互文性」的例子。
只要我們多閱讀，就會發現莎士比亞不同的作品都會引用相關的語境來象徵愛情，例如愛人被喻為太陽、星星、翡翠、聖人、光芒、明燈等；女人是情慾、惡魔、紅顏禍水；甚至不同的文學作家之間亦會互相參考、引用或模仿，這不但表現了對原作家的尊崇，發揮互文作用，亦表達了不同情懷。只要我們多加想像，便能運用感官感受莎士比亞如何將抽象的情感表達得淋漓盡致。
■Sonnet 116
Let me not to the marriage of true minds
Admit impediments. Love is not love
Which alters when it alteration finds,
Or bends with the remover to remove:
O, no! it is an ever-fixed mark,
That looks on tempests and is never shaken;
It is the star to every wandering bark,
Whose worth's unknown, although his height be taken.
Love's not Time's fool, though rosy lips and cheeks
Within his bending sickle's compass come;
Love alters not with his brief hours and weeks,
But bears it out even to the edge of doom.
If this be error and upon me proved,
I never writ, nor no man ever loved.
■香港電台「社區參與廣播服務」節目《莎士比亞十四行詩的前世與我們的今生》由香港科技大學講師陳子深（Sumie Chan）主持，逢周五晚上9時30分至10時，港台普通話台播出。