名人教英文：阿德恩的政治魅力

文章指,阿德恩的強項是擁有「真誠和同理心」(authenticity and ability to relate to others)。這種個性讓她安然度過上屆的黑暗時期,包括造成51人死亡的恐襲、21人死亡的火山爆發,以及來勢洶洶的新冠肺炎。文章也指,雖然阿德恩未能有效應對房屋、貧窮兒童等問題,加上「經濟蕭條」(slumping economy),以及敵對的國家黨利用減稅政策「討好」(woo)選民,但是阿德恩的人氣絲毫未受「損傷」(dent)。文中的 dent 為動詞,而其名詞的意思是「凹陷」,一般形容受猛烈撞擊形成的凹陷。

阿德恩的抗疫措施成功抑制新冠肺炎蔓延,使她於各項競選民調中脫穎而出。10月1日,阿德恩前往尼爾森進行造勢活動時更「受支持者簇擁」(was mobbed by supporters)。文中的 mob 是動詞,若以名詞形態出現時,其釋義為「一大群人」,在某些特別的情况中更可解作「一群罪犯」。

工黨前黨魁安德魯·利特爾(Andrew Little)自2017年「把領袖的位置授予阿德恩」(handed Ardern the reins)後,工黨終於大獲全勝,成為新西蘭國會的執政黨。文章認為,這位年輕的女總理在上屆就任時,已在政壇迅速「上位」。Hand over the reins 是隱喻(metaphor),通常用於上級卸任時權力交接的情境,例如:The manager handed over the reins to him before he left the company(經理離任前把職權交付給他)。

◆文︰葉劉淑儀

網址:www.savantas.org 或 www.reginaip.hk

電郵:iplau@reginaip.hk