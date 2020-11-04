名人教英文：阿德恩的政治魅力

文章指，阿德恩的強項是擁有「真誠和同理心」（authenticity and ability to relate to others）。這種個性讓她安然度過上屆的黑暗時期，包括造成51人死亡的恐襲、21人死亡的火山爆發，以及來勢洶洶的新冠肺炎。文章也指，雖然阿德恩未能有效應對房屋、貧窮兒童等問題，加上「經濟蕭條」（slumping economy），以及敵對的國家黨利用減稅政策「討好」（woo）選民，但是阿德恩的人氣絲毫未受「損傷」（dent）。文中的 dent 為動詞，而其名詞的意思是「凹陷」，一般形容受猛烈撞擊形成的凹陷。

阿德恩的抗疫措施成功抑制新冠肺炎蔓延，使她於各項競選民調中脫穎而出。10月1日，阿德恩前往尼爾森進行造勢活動時更「受支持者簇擁」（was mobbed by supporters）。文中的 mob 是動詞，若以名詞形態出現時，其釋義為「一大群人」，在某些特別的情况中更可解作「一群罪犯」。

工黨前黨魁安德魯·利特爾（Andrew Little）自2017年「把領袖的位置授予阿德恩」（handed Ardern the reins）後，工黨終於大獲全勝，成為新西蘭國會的執政黨。文章認為，這位年輕的女總理在上屆就任時，已在政壇迅速「上位」。Hand over the reins 是隱喻（metaphor），通常用於上級卸任時權力交接的情境，例如：The manager handed over the reins to him before he left the company（經理離任前把職權交付給他）。

◆文︰葉劉淑儀

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