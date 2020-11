答:好像 in、on、at 這三個前置詞(prepositions),若想表示空間位置,一般這樣區分:

at 某定點

in 某個範圍以內

on 物體表面位置

應用到讀者寄來的句子,on 應是最恰當,但 in 也未嘗不可。其實前置詞的使用,並不像中學教的那麼死板,很多時候還需考慮語境和句子結構。上文提到的 in、on、at 的不同用法,在實際使用時,也有很多例外,下期繼續討論。

