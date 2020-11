名人教英文：無知·海綿·薯仔

譬如說,認為一個人簡單無知得不得了,除了可以重複政治名句 too simple, sometimes naive,也可以考慮:

‧You are a gullible sponge. 你是一塊容易受騙的海綿。

Gullible,「人講你就信」,已屬可笑,還要給比喻為一塊吸水海綿,那個畫面,就更儍兮兮了。

也有字義清楚,不用再多加解釋的說法,例如這一句:

‧If stupidity was a crime, you would have been locked away a long time ago. 如果愚蠢是一種罪,你早身在囹圄。

另有 That dumb sack of potatoes,即「一袋蠢鈍的薯仔」。

薯仔 potatoes 不會思想,還要一整袋出現,也就是嘲笑對方極為「冇腦」。不過要注意,這句話亦可用於取笑人的外表,尤其是喜歡穿沉色鬆垮垮衣服,就會給人一麻袋薯仔的印象。

說到外表,若一個人的衣著過分一絲不苟,明顯刻意經營,一樣可以批評:

‧He wore an impeccably tailored suit with a shirt that appeared mortally afraid of wrinkling. 他穿着一套手工精細的訂造西裝,加一件看起來擔心會縐擔心得要死的襯衫。

Mortally afraid,指害怕或擔心至要死的程度,套用於一件衣服,令人發笑。

類似的一段:

‧His blue-grey suit and open-collared white shirt were so neat and finely pressed that I wondered if he'd slept on a hanger. 他一身整齊的藍灰色西裝及開領白恤衫,熨平得無懈可擊,令我懷疑他昨晚是否睡在衣架上。

有沒有形容女性的「壞話」?也有:

‧She's a delicate woman — not delicate like a flower, delicate like an unexploded bomb. 她是個纖巧的女子——不是一朵花的纖巧,而是一個未爆炸彈的纖巧。

以下這句,就更意想不到:

‧If she were a painting, she would be The Scream — that's how bad I think she is. 假如她是一幅畫,她會是那幅《吶喊》——這是我對她恐怖的印象。

世界名畫《吶喊》,又譯《尖叫》,是挪威畫家愛德華·蒙克(Edvard Munch)1890年代的名作,主題是一具骷髏也似的人瞪大雙眼驚恐叫喊,畫中的恐怖元素,流傳至荷李活 Scream 電影系列,以至今日的流行文化,包括在萬聖節 Halloween 中,有許多人喜歡戴上的那個嚇人黑白尖叫面具。

■文︰毛孟靜

電郵:claudiabowring@gmail.com