英語雞精班：從修辭細味初夏之戀

①明喻(Simile)是將兩種相似的東西直接明確比較,如詩人直接將愛人比喻成 summer's day(夏天),暗示戀人(本體)像夏天(喻體)充滿生機和活力。

②暗喻(Metaphor)是間接將具有類似形態特徵的喻體跟本體連繫,用暗示的方式讓讀者領悟。 And summer's lease hath all too short a date(行4)的 lease 和 date 是暗示夏天為向大自然租借的房屋,青春如夏天一樣有限期。

③反問(Rhetorical Question)是直接向讀者提出不需作答的疑問句,因作者已暗示了本身的答案。Shall I compare thee to a summer's day?(行1)的 Shall I 語氣委婉有禮,表達詩人提議將戀人比喻作夏天。

④擬人(Personification)賦予物件、動物、事情或想法人性。詩人把 buds(花蕾)人格化為 darling(親愛的)(行3);the eye of heaven(行5)指天空有眼睛,讓天空呈現人的色彩;And often is his gold complexion dimmed(行6)的 complexion 暗指臉色,只有人才能談及膚色,這句描寫太陽的臉被烏雲遮蓋。

⑤雙關語(Pun)是將兩個讀音或詞根相似的詞彙連在一起的文字遊戲,兩者的意思可以完全不同,讓讀者領略詩人另一個信息。And every fair from fair sometime declines(行7)(美麗的人或物難免喪失其美)中兩個 fair 含意不同,分別指美麗的人或物和美麗本身。

⑥矛盾(Paradox)是將兩個表面看來互相牴觸,甚至荒唐的概念放在一起陳述,And every fair from fair sometime declines, By chance, or nature's changing course untrimmed: But thy external summer shall not fade(行7至9)(歲月不留人,但你的永恆之夏將不褪色)是矛盾的概念。

⑦頭韻(Alliteration)是將一連串由同一個英文字母開始組成的詞語放在同一行,從而強調語氣及意思,fair from fair(行7)在同一行並皆由 f 為首,強調美麗敵不過時間。

⑧誇張(Hyperbole)是言過其實的意思,Nor shall death brag thou wander'st in his shade(行11)(死神不能誇口你在他的陰影裏徘徊),人類不可能永垂不朽,那麼戀人又怎能敵過死亡?

⑨倒裝(Inversion)是將句子從原有的語序中倒轉,第七行的正常語序應是 And every fair sometime declines from fair;第八行該寫成 Untrimmed by chance or nature's changing course。倒裝的運用主要是為了符合莎士比亞式的韻腳,將 shines、declines、dimmed、untrimmed 安排在句尾押韻。

這全都為了指出「在我眼中你的美不曾淡去,亦不會死亡,因為我把你寫進了永恆的詩句」。

■Sonnet 18

Shall I compare thee to a summer's day?

Thou art more lovely and more temperate:

Rough winds do shake the darling buds of May,

And summer's lease hath all too short a date:

Sometime too hot the eye of heaven shines,

And often is his gold complexion dimmed,

And every fair from fair sometime declines,

By chance, or nature's changing course untrimmed:

But thy eternal summer shall not fade,

Nor lose possession of that fair thou ow'st,

Nor shall death brag thou wander'st in his shade,

When in eternal lines to time thou grow'st,

So long as men can breathe, or eyes can see,

So long lives this, and this gives life to thee.

■香港電台「社區參與廣播服務」節目《莎士比亞十四行詩的前世與我們的今生》由香港科技大學講師陳子深(Sumie Chan)主持,逢周五晚上9時30分至10時,港台普通話台播出。

文︰Sumie Chan