名人教英文：Long odds / odds against 形勢不利

今井:艾莉的祖父染上冠狀病毒,剛剛送了去醫院。我真為他家人難過。他為人很好。

Mikel: Oh no! I'm so sorry. I remember meeting him once. He gave me some really good advice about football. How old is he now?

米克爾:哎呀,真可憐。我記得和他見過一次面,講到足球,他給我的意見十分寶貴。他年紀有多大?

Imai: He's seventy-nine and he has a weak chest.

今井:他七十九歲了,而且肺部不很健康。

Mikel: Oh dear! It sounds as if the odds are long against him surviving.

米克爾:唉,看來他很難捱過這一劫。

Imai: I know. Someone of that age and with chest problems is unlikely to come through.

今井:不錯。這個年紀的人,加上肺部有毛病,很可能捱不過去。

Mikel: You never know. He might make it, but it does seem as if the odds are against him.

米克爾:也不一定。他或者可以戰勝病毒,但機會的確似乎不大。

Imai: Poor Ellie. She really loves her grandad. She'll be devastated if he dies.

今井:艾莉真可憐。她深愛祖父,假如祖父去世,一定會很傷心。

複數形式的 odds 可解作「成敗的機會」,例如:The odds are against him / in his favour in the coming election(在即將來臨的選舉中,他處於劣勢/優勢)。Odds 也可解作「投注賠率」:賭博公司給高賠率(long odds),表示某某獲勝機會不大;給低賠率(short odds),則是獲勝機會很大。所以,long odds 常用來說「處於劣勢」或「成事機會不大」,例如:①It is long odds that he will agree(他不大可能同意)。②He faced long odds in the competition(那次比賽,他形勢十分不利)。

作者簡介:專研中英文,著有時事評論、英語學習、散文等書籍。

作者︰古德明