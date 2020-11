周街學英文：「唔熟唔食」

所謂「熟語」(idiomatic expression),即是用法習以為常的固定語句,其整體語義跟組成部分的字面意思大多沒有關係(idiomatic)。熟語是在語言中經歷長時間的陶造與提煉所形成的某種固定的表達方式。不同的語言有不同的熟語。要了解熟語的意思,可以從其文化和生活習慣開始。

就從「我食鹽多過你食米」說起——這句話我祖母以前經常會說,意思是:「我的人生經驗比你豐富,你一定要聽我的」。芸芸中國食材中,米實在很重要。以前香港比較多勞動階層,一早起來要先吃一兩碗飯,最緊要有「米氣」、有米到肚。米在中國人的文化中如此重要,因此不少熟語都跟米有關:「倒米」(幫倒忙)、「煲冇米粥」(從事沒結果的事)、「很有米」(很有錢)等等。相反,西方人喜歡以雞蛋、麵包作早餐,因此,英語不少熟語均衍生自這兩種食物,如:

.teach your grandmother to suck eggs

班門弄斧

.put all your eggs in one basket

孤注一擲;沒有分散投資

.break bread with someone

互相分享;兄弟同甘共苦

.know which side of one's bread is buttered

知道自己利益所在◆

除特定文化中的基本食材,不少熟語也跟動物有關,如「牛唔飲水點撳得牛頭低」、「對牛彈琴」、「狼心狗肺」、「狗口長不出象牙」、「掛羊頭賣狗肉」等等。這些熟語牽涉了牛、羊、狗等在中國農村社會不可或缺的動物,而意思則多是貶義。英文不少熟語都跟動物有關,牽涉到狗的也有不少,如 every dog has its day(風水輪流轉)和 top dog(翹楚)。這裏的 dog 其實指人,可見狗在西方人的眼中比中國人高貴得多,甚至 puppy love(初戀)也是格外的純真和值得回味,這大概因為西方人視狗為人類最真誠的朋友。

由此看來,要學好語言,不單是語言本身的問題,也是社會文化和歷史的問題。

■文︰左靄雲博士

作者簡介﹕香港浸會大學英文系助理教授,主要從事應用語言學、語篇分析和英粵普語法對比的教學與研究。