Word Explorer：Staycation 所指為何？

不過,這並不是 staycation 的本來面目,staycation 來自美語,又作 stacation,是一個合併詞(portmanteau),由 stay-at-home 和 vacation 二字組成,顧名思義就是「留在家中度過假期」,坊間的中譯包括「在家度假」和「宅度假」等。

其最早的文字紀錄之一,出現在2005年8月4日的《華盛頓郵報》(The Washington Post),作者是新聞記者 Janelle Diamond,新婚不久,剛剛搬進馬里蘭州,出於經濟考慮,沒法出國旅遊,寫下了一段感受:We love August because it seems like everyone is gone. The city empties out. The commute becomes bearable. It's the perfect time for a ''staycation'', to dig in those heels and enjoy the comforts of home: 300-thread-count sheets, stainless outdoor fire pit, well-stocked fridge(我們喜歡8月,因為似乎所有人都走了,整個城市變得空空蕩蕩,走在上下班的路上也不覺難受。這是「在家度假」的大好良機了,無需理會別人的目光,窩在家中,享受居家樂趣:三百針數的牀單、戶外的不鏽鋼灶坑、儲備豐富的冰箱)。

留在家裏,足不出戶地享受假期,例如讀讀書、看看影片,在後院種種花、燒燒烤,懶洋洋地曬個日光浴、睡個午覺,或為家人準備一頓美味佳餚等,原來,每天習以為常的風景,竟是如此美麗獨特,既省了機票和酒店的錢,換個角度思考,你說是阿Q精神也好,自我麻醉也好,正面思維也好,這也不失為一個經濟實惠的高質假期哩。

其後,staycation 的詞義擴大了,不單指「在家度假」,也指「在原居地度假」或「在家附近的小旅行」,例如在原居地參觀旅遊景點或參與某些消閒活動,悠閒地度過一天,以代替出國玩樂。

Staycation 一字廣為人知,與2008年爆發而席捲全球的金融海嘯不無關係。因為經濟持續疲弱,加上燃油價格漲至歷史新高,使得當時許多家庭陷入財務危機,出國旅遊變成沉重負擔,在這樣經濟不景氣的氛圍下,「在原居地度假」便如雨後春筍,Staycation 這個獨特的詞也逐漸深入民心了。

與此同時,人們開始意識到,撇除經濟原因不講,「在原居地度假」也可看作是一種可供選擇的生活方式,例如在2008年3月23日《華盛頓時報》(The Washington Times)便有記載:Increasing concerns over the environment as well as the desire for more family time add to the staycation's popularity(人們對自然環境的日益關注,加上渴望把更多的時間留給家人,使宅度假大行其道)。

Staycation 變成流行語,一時無兩,挾着強大的聲勢,終於在2009年7月堂而皇之地被收錄進《美國韋氏大字典》(Merriam-Webster's Collegiate Dictionary),成為美語中的「合法」用詞。沒有人想到,一場瘟疫,讓 staycation 一字在十多年後再度活躍,而且更一躍成為世界共同語言,全球通用。不過,今天人們口中的staycation,在詞義的演化中又踏前一步了。人們不能出國旅遊的原因,並不是經濟問題,而是因為疫情肆虐,人人自危,生命攸關,而人們在家度假的原因,也不是為了省錢,而是為了花錢,為了彌補不能出國玩樂的鬱悶心情,所以便有了許多五星級酒店推出各式各樣的 staycation packages 來滿足大家心裏的渴求。

順帶一提,英式英語中本來就有 holistay 這個說法,指 stay-at-home holiday,意思與 staycation 大致相同。英語中也有 daycation 一字,指 a day trip 或 one-day vacation,意思也很類近。不過,它們的光芒看來已被紅透半邊天的 staycation 一詞蓋過了。

■文︰Aman Chiu

作者簡介﹕著作以語文教學類圖書為主。曾於兩所大學擔任英語課程客席講師,近年有關詞彙管理的學術論文於各地出版或發表。