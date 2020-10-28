Word Explorer：Staycation 所指為何？

不過，這並不是 staycation 的本來面目，staycation 來自美語，又作 stacation，是一個合併詞（portmanteau），由 stay-at-home 和 vacation 二字組成，顧名思義就是「留在家中度過假期」，坊間的中譯包括「在家度假」和「宅度假」等。

其最早的文字紀錄之一，出現在2005年8月4日的《華盛頓郵報》（The Washington Post），作者是新聞記者 Janelle Diamond，新婚不久，剛剛搬進馬里蘭州，出於經濟考慮，沒法出國旅遊，寫下了一段感受：We love August because it seems like everyone is gone. The city empties out. The commute becomes bearable. It's the perfect time for a ''staycation'', to dig in those heels and enjoy the comforts of home: 300-thread-count sheets, stainless outdoor fire pit, well-stocked fridge（我們喜歡8月，因為似乎所有人都走了，整個城市變得空空蕩蕩，走在上下班的路上也不覺難受。這是「在家度假」的大好良機了，無需理會別人的目光，窩在家中，享受居家樂趣：三百針數的牀單、戶外的不鏽鋼灶坑、儲備豐富的冰箱）。

留在家裏，足不出戶地享受假期，例如讀讀書、看看影片，在後院種種花、燒燒烤，懶洋洋地曬個日光浴、睡個午覺，或為家人準備一頓美味佳餚等，原來，每天習以為常的風景，竟是如此美麗獨特，既省了機票和酒店的錢，換個角度思考，你說是阿Q精神也好，自我麻醉也好，正面思維也好，這也不失為一個經濟實惠的高質假期哩。

其後，staycation 的詞義擴大了，不單指「在家度假」，也指「在原居地度假」或「在家附近的小旅行」，例如在原居地參觀旅遊景點或參與某些消閒活動，悠閒地度過一天，以代替出國玩樂。

Staycation 一字廣為人知，與2008年爆發而席捲全球的金融海嘯不無關係。因為經濟持續疲弱，加上燃油價格漲至歷史新高，使得當時許多家庭陷入財務危機，出國旅遊變成沉重負擔，在這樣經濟不景氣的氛圍下，「在原居地度假」便如雨後春筍，Staycation 這個獨特的詞也逐漸深入民心了。

與此同時，人們開始意識到，撇除經濟原因不講，「在原居地度假」也可看作是一種可供選擇的生活方式，例如在2008年3月23日《華盛頓時報》（The Washington Times）便有記載：Increasing concerns over the environment as well as the desire for more family time add to the staycation's popularity（人們對自然環境的日益關注，加上渴望把更多的時間留給家人，使宅度假大行其道）。

Staycation 變成流行語，一時無兩，挾着強大的聲勢，終於在2009年7月堂而皇之地被收錄進《美國韋氏大字典》（Merriam-Webster's Collegiate Dictionary），成為美語中的「合法」用詞。沒有人想到，一場瘟疫，讓 staycation 一字在十多年後再度活躍，而且更一躍成為世界共同語言，全球通用。不過，今天人們口中的staycation，在詞義的演化中又踏前一步了。人們不能出國旅遊的原因，並不是經濟問題，而是因為疫情肆虐，人人自危，生命攸關，而人們在家度假的原因，也不是為了省錢，而是為了花錢，為了彌補不能出國玩樂的鬱悶心情，所以便有了許多五星級酒店推出各式各樣的 staycation packages 來滿足大家心裏的渴求。

順帶一提，英式英語中本來就有 holistay 這個說法，指 stay-at-home holiday，意思與 staycation 大致相同。英語中也有 daycation 一字，指 a day trip 或 one-day vacation，意思也很類近。不過，它們的光芒看來已被紅透半邊天的 staycation 一詞蓋過了。

■文︰Aman Chiu

作者簡介﹕著作以語文教學類圖書為主。曾於兩所大學擔任英語課程客席講師，近年有關詞彙管理的學術論文於各地出版或發表。