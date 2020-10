英語雞精班：美麗敵不過死亡？

在第14首十四行詩中,詩人嚮往的美是內外結合的真善美,在詩的第11行他提到 As truth and beauty shall together thrive,意思是真和美應該一起茂盛地生長,但到底青春美麗可以戰勝瘟疫嗎?莎士比亞時期,瘟疫於英國倫敦蔓延,不少人因病喪生,詩的末句寫到 Thy end is truth's and beauty's doom and date。Doom 和 date 字面上解作毁滅、完結、判決,在詩中有難逃厄運的意思,在莎翁多個文學手法而言,doom 和 date 押了頭韻(Alliteration),將兩個或以上用同一字母開始的字放在一起,或將兩個或以上開頭讀音相同的單詞放在同一行詩,有強調語氣的作用。Doom 和 date 同是以 d 字開頭,使文字形式對稱、節奏和諧,因而形成獨特的韻律。

以第4首十四行詩為例(見文末),詩人開首就問到:「Unthrifty loveliness, why dost thou spend / Upon thy self thy beauty's legacy?」Beauty's legacy 的意思是美麗的遺產,詩人問:「青春美麗敵得過時間的流逝嗎?」在莎士比亞的用字中,thou、thee 解作 you(「你」),thy 解作 your(「你的」),後來他在詩中抒發︰「你不生育下一代,你的美麗便會被埋葬。」詩中運用一連串有關金錢的詞句,如 beauteous niggard(美麗的吝嗇鬼)、bounteous largess(慷慨大方的捐助)、profitless usurer(不能獲利的貸款人) 和 A sum of sums(合共很多錢)。詩人將美麗比喻成金錢,指 lends(借錢給他人)也能因收取利息而賺錢,但青春美麗帶不到將來,除非透過生育而將青春傳承給下一代。

上期提及過,莎士比亞這種勸喻他人結婚生育的主題在文藝復興時期很常見,認為愛人能從自己的詩歌文字中得到永生,透過生育將青春傳承給下一代更是令美麗長存的唯一方法。

重溫一下,莎士比亞十四行詩全詩只有14句,可分為兩部分,第一部分為首8行(Octave),第二部分為尾6句(Sestet),內容由正面轉至反面,每句最後的字與隔一句最後的字押韻,全詩的韻腳為ABABCDCDEFEFGG,如第4首十四行詩的韻腳為 spend(A)(行1)、legacy(B)(行2);lend(A)(行3)、free(B)(行4);abuse(C)(行5)、give(D)(行6);use(C)(行7)、live(D)(行8);alone(E)(行9)、deceive(F)(行10)、gone(E)(行11)、leave(F)(行12);thee(G)(行13)、be(G)(行14)。Spend(A)(行1)、lend(A)(行3)屬同一組押韻,餘此類推。詩的最後兩句為對句或對聯(couplet),總結全詩的中心思想。

Sonnet 4

Unthrifty loveliness, why dost thou spend

Upon thy self thy beauty's legacy?

Nature's bequest gives nothing, but doth lend,

And being frank she lends to those are free:

Then, beauteous niggard, why dost thou abuse

The bounteous largess given thee to give?

Profitless usurer, why dost thou use

So great a sum of sums, yet canst not live?

For having traffic with thy self alone,

Thou of thy self thy sweet self dost deceive:

Then how when nature calls thee to be gone,

What acceptable audit canst thou leave?

Thy unused beauty must be tombed with thee,

Which, used, lives th' executor to be.

文︰Sumie Chan