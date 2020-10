名人教英文：總統辯論拳拳到肉

文章形容,特朗普和拜登「摩拳擦掌、準備就緒」(square up)迎戰第一場辯論。從一開始,特朗普便把辯論當做「難以控制的論戰」(brawl),甚至「揮拳猛擊選舉過程的合法性」(throw a punch at the validity of the electoral process)。拜登也不示弱,全晚「刻意攻擊」(jab at)特朗普「把美國拉到谷底深淵」(bringing the country to its knees)。文中的 square up 是片語動詞(phrasal verb),例如 square up for a fight(準備好打架)。而 bring sth / sb to his / her / its knees 是慣用語(idiom),通常會寫成 bring someone to his knees,意思是「打倒那人,使那人慘敗」。值得留意的是,文中 bringing the country to its knees 的意思並非「打倒國家」,而是旨在具體地形容如何「輸掉整個國家」。

特朗普質疑拜登的經濟規劃是向左派「屈服」(succumb),而這「突如其來的取向」(just such a lurch)亦成為一些美國企業家的憂慮。然而文章認為,「特朗普的指控錯誤」(the charge is wide of the mark)。文章提到,拜登已拒絕左派烏托邦式的理念,他提出的稅收和支出建議合理,且他只希望處理現時真正存在於美國的問題,美中不足的是某些領域的相關政策未夠深遠。文中的 lurch 是名詞,其動詞亦是 lurch,例如 the train lurched forward(火車突然向前猛衝)。

