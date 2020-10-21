名人教英文：總統辯論拳拳到肉

文章形容，特朗普和拜登「摩拳擦掌、準備就緒」（square up）迎戰第一場辯論。從一開始，特朗普便把辯論當做「難以控制的論戰」（brawl），甚至「揮拳猛擊選舉過程的合法性」（throw a punch at the validity of the electoral process）。拜登也不示弱，全晚「刻意攻擊」（jab at）特朗普「把美國拉到谷底深淵」（bringing the country to its knees）。文中的 square up 是片語動詞（phrasal verb），例如 square up for a fight（準備好打架）。而 bring sth / sb to his / her / its knees 是慣用語（idiom），通常會寫成 bring someone to his knees，意思是「打倒那人，使那人慘敗」。值得留意的是，文中 bringing the country to its knees 的意思並非「打倒國家」，而是旨在具體地形容如何「輸掉整個國家」。

特朗普質疑拜登的經濟規劃是向左派「屈服」（succumb），而這「突如其來的取向」（just such a lurch）亦成為一些美國企業家的憂慮。然而文章認為，「特朗普的指控錯誤」（the charge is wide of the mark）。文章提到，拜登已拒絕左派烏托邦式的理念，他提出的稅收和支出建議合理，且他只希望處理現時真正存在於美國的問題，美中不足的是某些領域的相關政策未夠深遠。文中的 lurch 是名詞，其動詞亦是 lurch，例如 the train lurched forward（火車突然向前猛衝）。

文︰葉劉淑儀

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