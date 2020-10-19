名人教英文：「麥記」Mickey D's

就像我們日常會把麥當勞簡稱「麥記」，Mickey D's is the "shortened" version of McDonald's；縱使兩個英文稱謂都是三個音節，發音並沒有真的縮短。而英國俚語就另有版本，係 Maccy D's, 發音 mac-kee-dees。

英語世界中另類縮短的話，有這句：

‧"Sure," she said airily. "I'll see you in a few." 「好！」她輕快地說。「轉頭見。」

當中的 in a few，是指 in a few MINUTES，但口語中就給省掉了。屬於懶人懶話式的習用，約定俗成，不要誤會為錯的句子。

亦像跟人約會，收到以下短訊：

‧Traffic horrendous. Late for 10. 非常塞車。遲10（分鐘）。

另有一句簡短語：I'm calling it. 這句話會令絕大部分母語並非英語的人，聽着只覺沒頭沒腦。閣下要 call，但 call 什麼呢？

句子最後顯然刪掉了一些字，可以是：

‧I'm calling it A DAY. 一日（亦代表有關責任）經已完成，放下手頭工作。

‧I'm calling it QUITS. 指放棄任何在做的事。

而更多人的理解，是 I'm calling it OFF，任何正在做的事，「到此為止」。

例如，會議中雙方爭持不下，一方說：I'm calling it. 會議到此為止。

初學英文，老師都會教，water 水是不能數的。於是，第一次聽到以下這句話，或就覺得不習慣：

‧I will get A WATER from the fridge. 當中的 a water，說的顯然是一支樽裝水。而 fridge，大家都知道吧，是雪櫃的英文簡稱。日常對答，幾乎沒有人會講 refrigerator。

於是，在餐廳叫食物，會說：

‧We will have 2 teaS and 3 coffeeS. 我們要兩杯茶，三杯咖啡。

看，許多面對面的對答，未必會在課堂或書本上學到：

‧On Sundays I always catch a few more z's（美式英語讀 zee's）.

Zzz 代表睡覺，是世界認可字母標誌，但這句話若淨是聽到，而非讀到，就要理解對方逢周日要多點zee's，是什麼意思了。

■文︰毛孟靜

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