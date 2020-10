名人教英文：「麥記」Mickey D's

就像我們日常會把麥當勞簡稱「麥記」,Mickey D's is the "shortened" version of McDonald's;縱使兩個英文稱謂都是三個音節,發音並沒有真的縮短。而英國俚語就另有版本,係 Maccy D's, 發音 mac-kee-dees。

英語世界中另類縮短的話,有這句:

‧"Sure," she said airily. "I'll see you in a few." 「好!」她輕快地說。「轉頭見。」

當中的 in a few,是指 in a few MINUTES,但口語中就給省掉了。屬於懶人懶話式的習用,約定俗成,不要誤會為錯的句子。

亦像跟人約會,收到以下短訊:

‧Traffic horrendous. Late for 10. 非常塞車。遲10(分鐘)。

另有一句簡短語:I'm calling it. 這句話會令絕大部分母語並非英語的人,聽着只覺沒頭沒腦。閣下要 call,但 call 什麼呢?

句子最後顯然刪掉了一些字,可以是:

‧I'm calling it A DAY. 一日(亦代表有關責任)經已完成,放下手頭工作。

‧I'm calling it QUITS. 指放棄任何在做的事。

而更多人的理解,是 I'm calling it OFF,任何正在做的事,「到此為止」。

例如,會議中雙方爭持不下,一方說:I'm calling it. 會議到此為止。

初學英文,老師都會教,water 水是不能數的。於是,第一次聽到以下這句話,或就覺得不習慣:

‧I will get A WATER from the fridge. 當中的 a water,說的顯然是一支樽裝水。而 fridge,大家都知道吧,是雪櫃的英文簡稱。日常對答,幾乎沒有人會講 refrigerator。

於是,在餐廳叫食物,會說:

‧We will have 2 teaS and 3 coffeeS. 我們要兩杯茶,三杯咖啡。

看,許多面對面的對答,未必會在課堂或書本上學到:

‧On Sundays I always catch a few more z's(美式英語讀 zee's).

Zzz 代表睡覺,是世界認可字母標誌,但這句話若淨是聽到,而非讀到,就要理解對方逢周日要多點zee's,是什麼意思了。

■文︰毛孟靜

