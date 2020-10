答:它們各有正式和日常說法。今期先講露體狂,醫學上稱為 exhibitionism,有露體狂傾向的人叫 exhibitionist。Exhibition 意思是展示、展覽,而露體狂展示的就是自己的身體。注意,exhibitionist 也可形容喜歡賣弄和引人注意的人,不一定是展露自己的身體。平日更常聽到的或許是 flasher。Flash 本指閃光。照相用的閃光燈,也叫 flash。露體狂往往把身體暴露一下,打個照面,電光火石間遮掩起來,故有此說。亦有人用 streaker。Streak 亦能形容閃電,但 streaker 不但會露體,更會快速裸跑!

