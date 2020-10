英語雞精班：莎士比亞是同性戀嗎？

勸人結婚生子這一主題在文藝復興時期(Renaissance)並不罕見,而且認為愛人能在自己的詩歌中永生也是詩歌的傳統。父系社會(Patriarchy)非常強調女性的美德,最好的方法就是使妻子、女兒處於恭順的從屬地位,這種女性在肉體和精神上的雙重從屬性在維多利亞時代達到頂峰,女性往往因社會因素被迫變得愚笨和無趣,男人之間的親密關係比男女關係更有價值,這亦解釋了莎士比亞十四行詩中的詩人常對女性持有指摘的態度。

第20首十四行詩明顯體現了詩人對年輕男友人的愛戀,初見詩的第一句 A woman's face, with nature's own hand painted 以為描寫對象是個美女,怎知第七、八句 A man in hue all hues in his controlling, Which steals men's eyes and women's souls amazeth 所指出的是男性外貌特徵,竟可偷走男人及女人的心,詩中又提及年輕男子的臉孔與女性一樣美,比化了妝的女人更為自然。莎士比亞其後的十四行詩常提到男友人是他寫作的靈感泉源,女性只限於為短暫的發泄情慾對象,而他更重視男與男之間精神上的愛。

在早期的西方國家,親密的男性關係並不會被視為同性戀,對於文藝復興時期的男性,謳歌的文藝創作是非常普遍的事。當時社會缺乏同性戀概念,同性戀這概念萌芽的原因可說是受父系社會強調女性美德影響,男與男之間的慾望和愛根本難以區分,兩者的界線非常模糊。

年輕男友人、膚色黝黑的女子的真正身分,以至他們的關係,的確是撲朔迷離。而莎士比亞是否正如持後現代觀點的人揣測為同性戀?答案就由聽眾聽了《莎士比亞十四行詩的前世與我們的今生》節目後自行判斷吧。

Sonnet 20

A woman's face with nature's own hand painted,

Hast thou, the master mistress of my passion;

A woman's gentle heart, but not acquainted

With shifting change, as is false women's fashion:

An eye more bright than theirs, less false in rolling,

Gilding the object whereupon it gazeth;

A man in hue all hues in his controlling,

Which steals men's eyes and women's souls amazeth.

And for a woman wert thou first created;

Till Nature, as she wrought thee, fell a-doting,

And by addition me of thee defeated,

By adding one thing to my purpose nothing.

But since she prick'd thee out for women's pleasure,

Mine be thy love and thy love's use their treasure.

