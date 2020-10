名人教英文：Selfie 與 blip

原來不太正確呢。話說自從發明了攝影機,人類就有自拍的行為,舊時叫 self-portrait,今日一律改稱 selfie。

是這樣的,近日忽然想起,為什麼 selfIE 不會串成 selfY?像我們暱稱「狗狗」,英文可以寫成 doggy 或 doggie;叫阿姨,aunty 或 auntie 皆可。

上網查究,這字原來並非智能電話生產商所創,根據《牛津字典》的追溯,源自澳洲:話說澳洲人喜歡暱稱一些人與物,成為口語上的endearment term:

There is a tendency in Australian English to make cute, slang words with that "ie" ending. 澳洲英語中有把 ie 放在字尾,創造可愛口語的潮流。這個趨勢,包括將燒烤 barbecue 叫做 barbie,消防員 fireman 叫 firie。

Selfie 首次於2002年澳洲ABC電視台一個社交網站出現,有個年輕人把自己喝醉了的照片發放上去,解說道:And sorry about the focus, it was a selfie. 抱歉失了焦點,這是張自拍。要再過11年,selfie 才成為《牛津字典》2013年的年度風雲詞語。

而留意到 blip 這個字,是因為最近讀到形容一個無足輕重、不屑一顧的人 an irrelevant being、 a person of no consequences 為:

‧He is just a blip。用我們的口語表達,也就是「路人甲」、「陳大文」之類的角色。

Selfie 只有十多年的歷史,但 blip 就已存在超過百年,起初只用來形容 a popping sound,至上世紀40年代中,開始集中用於雷達網上的咇咇響聲,近年與電子產品掛鈎,今日再給借用為一瞬即逝、不會久留的情况。

‧The finance official dismissed rising inflation as a blip. 財金官員排除通脹上升因素,指情况只屬短暫。

‧His documentary won some obscure award, and it barely made a blip. 他的紀錄片贏了一些不知名的獎項,隨附的光芒也不過曇花一現。

‧You can't react to the day-to-day blips. 日常生活中充滿小而無聊的警號,不可能去逐次回應。

■文︰毛孟靜

