名人教英文：Selfie 與 blip

原來不太正確呢。話說自從發明了攝影機，人類就有自拍的行為，舊時叫 self-portrait，今日一律改稱 selfie。

是這樣的，近日忽然想起，為什麼 selfIE 不會串成 selfY？像我們暱稱「狗狗」，英文可以寫成 doggy 或 doggie；叫阿姨，aunty 或 auntie 皆可。

上網查究，這字原來並非智能電話生產商所創，根據《牛津字典》的追溯，源自澳洲：話說澳洲人喜歡暱稱一些人與物，成為口語上的endearment term：

There is a tendency in Australian English to make cute, slang words with that "ie" ending. 澳洲英語中有把 ie 放在字尾，創造可愛口語的潮流。這個趨勢，包括將燒烤 barbecue 叫做 barbie，消防員 fireman 叫 firie。

Selfie 首次於2002年澳洲ABC電視台一個社交網站出現，有個年輕人把自己喝醉了的照片發放上去，解說道：And sorry about the focus, it was a selfie. 抱歉失了焦點，這是張自拍。要再過11年，selfie 才成為《牛津字典》2013年的年度風雲詞語。

而留意到 blip 這個字，是因為最近讀到形容一個無足輕重、不屑一顧的人 an irrelevant being、 a person of no consequences 為：

‧He is just a blip。用我們的口語表達，也就是「路人甲」、「陳大文」之類的角色。

Selfie 只有十多年的歷史，但 blip 就已存在超過百年，起初只用來形容 a popping sound，至上世紀40年代中，開始集中用於雷達網上的咇咇響聲，近年與電子產品掛鈎，今日再給借用為一瞬即逝、不會久留的情况。

‧The finance official dismissed rising inflation as a blip. 財金官員排除通脹上升因素，指情况只屬短暫。

‧His documentary won some obscure award, and it barely made a blip. 他的紀錄片贏了一些不知名的獎項，隨附的光芒也不過曇花一現。

‧You can't react to the day-to-day blips. 日常生活中充滿小而無聊的警號，不可能去逐次回應。

■文︰毛孟靜

電郵：claudiabowring@gmail.com