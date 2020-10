英語雞精班：14句間，一掌定情

當時倫敦瘟疫蔓延,現在世界又充斥着肺炎,如果莎翁還在世,他又會創作出什麼新劇本呢?世界愈苦,我們是否更需要戲劇?以我們耳熟能詳的《羅密歐與茱麗葉》(Romeo and Juliet)為例,羅密歐與茱麗葉在命運的安排下在一次舞會相遇,就一唱一和地描繪成了一首華麗的十四行詩。

當羅密歐一看見茱麗葉便牽着她的手說:「若是我這手上的塵污褻瀆了妳這神聖的廟宇,含羞的信徒願意用這雙唇,一吻乞求妳的寬恕。1」茱麗葉的回應也教人拍案叫絕:「好信徒,這正是最虔誠的禮敬,聖人的手本該讓信徒接觸,掌心的密合遠勝過親吻。2」羅密歐與茱麗葉初次見面就這樣被編成了一首標準的十四行詩,意味着這對小戀人是天生一對,怎料到最後會愛到慘死結局收場。

莎士比亞十四行詩每一句和隔一句的最後一字必定是一組「押韻」的組合,其又稱之為「韻腳」,如 hand(A組),this(B組);stand(A組),kiss(B組);much(C組),this(D組);touch(C組),kiss(D組);too(E組),prayer(F組);do (E組),despair(F組);sake(G組),take(G組)——最後兩句(G組)撮寫了全詩的主旨「對聯」或「對句」(英文稱為 couplet)——這ABABCDCDEFEFGG是典型的「莎士比亞式」的句式。

這首詩運用了大量宗教意象,象徵他們的愛情像宗教般潔淨神聖,語帶相關的字包括 holy shrine(神殿)、sin(罪惡)、devotion(虔誠)、saints(聖人)、pilgrims(朝聖者)等。

那麼,人類真的不能戰勝瘟疫帶來的厄運和挑戰嗎?在莎翁的筆下,瘟疫(plague)成為了情節或意象等元素,就好像《羅密歐與茱麗葉》的故事情節中,神父因瘟疫被隔離,阻攔了他送信給羅密歐,如果不是瘟疫的出現,羅密歐就能趕及帶走喝下解藥的茱麗葉,從而避免了這場愛情悲劇。由此看來,瘟疫在文學中形成了一種特別的意象,象徵災難和詛咒,而瘟疫更成為了羅密歐與茱麗葉由幸福婚姻變成生命墳墓的轉捩點。

不知道十四行詩在各位眼中,又象徵什麼?在現今的社會,又能帶來什麼影響?

以上種種,留待各位收聽節目後細心領會。

ROMEO

(Taking JULIET’s hand)

If I profane with my unworthiest hand

This holy shrine, the gentle sin is this:

My lips, two blushing pilgrims, ready stand

To smooth that rough touch with a tender kiss. (1)

JULIET

Good pilgrim, you do wrong your hand too much,

Which mannerly devotion shows in this,

For saints have hands that pilgrims' hands do touch,

And palm to palm is holy palmers' kiss. (2)

ROMEO

Have not saints lips, and holy palmers too?

JULIET

Ay, pilgrim, lips that they must use in prayer.

ROMEO

O, then, dear saint, let lips do what hands do.

They pray; grant thou, lest faith turn to despair.

JULIET

Saints do not move, though grant for prayers' sake.

ROMEO

Then move not, while my prayer’s effect I take.

(Kisses her)

— Romeo and Juliet (Act 1 Scene 5)

香港電台「社區參與廣播服務」節目《莎士比亞十四行詩的前世與我們的今生》由香港科技大學講師陳子深(Sumie Chan)主持,逢周五晚上9時30分至10時,港台普通話台播出。

文︰Sumie Chan