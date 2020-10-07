名人教英文：特朗普的政治騷

2016年的共和黨全國代表大會上，黨員因特朗普的提名而「受到極度驚嚇」（shell-shocked）。一些資歷較深的黨員，如俄亥俄州州長約翰·卡西奇（John Kasich）等，甚至缺席會議。在此情况下，特朗普邀請了親友、「有狂熱政治傾向分子及阿諛奉承的機會主義者」（hyper-partisans and sycophantic opportunists）填補空位。文中的 sycophantic 為形容詞，名詞是 sycophant，意思為「阿諛奉承的小人」，普遍常用的句式是：「is /are surrounded by sycophants」（身邊全是阿諛奉承的小人）。

文章又指，4年後的今天，特朗普作為政客，「取悅大眾的能力」（showmanship）無減（Mr Trump's political showmanship is unchanged）。例如，他「聘用」國會眾議員馬特·蓋茨（Matt Gaetz）作「用言語攻擊的瘋狗」（attack-dog），蓄意抹黑民主黨。然而，文章指出，美國正經歷21世紀裏從未發生過的社會動盪，加上疫情肆虐下經濟不景氣，卻仍有少數共和黨員聲稱現時的美國比4年前更美好。文章形容這些擁護者為「特朗普的擴音器」（Trumpist megaphone）。Attack-dog 和 megaphone 為 metaphor（隱喻），用於行文均帶貶義，目的是把字詞形象化，使形容更具體。

文章批評現時美國司法及憲法系統存有漏洞，致使縱容特朗普濫權。譬如，特朗普被指阻礙2016年「通俄門」事件的調查。但是否繼續任由特朗普胡作非為，還需取決於人民將投選誰為新任總統。

文︰葉劉淑儀

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