名人教英文：特朗普的政治騷

【明報專訊】從揚言要為美國建立「前所未見的強勁經濟」(the greatest economy our country has ever seen),到惡意把新冠肺炎命名為「中國病毒」,特朗普自任總統以來,政治騷不斷上演。刊登於《經濟學人》(The Economist)的文章 Hail to the King 羅列種種事例,質疑特朗普行為不當。