句一:The cell shows severely degenerative changes.

句二:The cell shows severe degenerative changes.

答:這個問題不易答。句一的 severely 是副詞,修飾形容詞 degenerative,故 severely degenerative 是說退化的程度嚴重。句二的severe 是形容詞,用作修飾名詞 changes,故意思是嚴重的變化。區分兩者就可清楚理解例句意思,反而譯文較難明白,到底「嚴重」是修飾「退化」還是「變化」?未清楚,就無法對譯。

