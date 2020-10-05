名人教英文：講法文要抱歉？

"Excuse my French, but you look like shxt." 直譯是「對不起我的法文不太好，但你看起來像一堆 X 。」

實在令人摸不着頭腦！首先，講法文為什麼要致歉？其次，隨後根本沒有用上法文。

Excuse my French 在英語世界中，其實是一個口頭習語，used to apologise for swearing，預先為後面的不雅字句致歉。

‧Excuse my French, but you are an axxhole. 抱歉（要說髒話），你是個屁X。

Cambridge Dictionary（《劍橋字典》）提供的例句是：

‧Pardon my French, but that is a damned shame! 對不起這真是天殺的遺憾！

這樣說來，就是把法文等同粗口，不太好吧？不是呢。網上這樣解釋：

When English people used French expressions in conversation, they would often apologise for it, presumably because many of their listeners were not familiar with the language.

留意用的是過去式。這個說法源自19世紀，其時英國人喜歡在對話中加插少許法文，於是或出於禮貌，先為自己的法語發音致歉；也因為早年並非許多英國人都懂法文，此舉有間接表達自己文化程度稍高一級之意。

漸漸，Excuse 或 pardon my French 就給戲謔地視為在要說一些禁語之前的「事先聲明」。今日，不論講與聽這話的人，都知道說的不是法文，也根本跟法文無關，純粹是日常的一個不正規的 informal、幽默的 humourous 或 light-hearted 嬉戲的表達方式罷了。情况有點像我們口語中的「鬼佬」gweilo，起初或包含一點不懷好意，但現代一般已理解為無傷大雅 harmless、甚至帶點親切感的稱謂。

原也以為，excuse my French 已屬老一輩的語言，至新世代該已式微。但原來不對，因為本文開頭引述的一句對白，來自不過數月前出版的一本美國流行小說，足證仍是北美的日常用語。

英文不是我們的母語，而這句習語不單歷史悠久，且牽涉其他語文的互相引用和參照，相信我們很少機會用得上；即便使用，恐怕亦會流於做作。重點是大家明白其意思，在別人講的時候不生誤會就好。

若真的想用，可考慮先戴「頭盔」，講明純粹借用：

‧Like they say 像他們說的, "Excuse my French"...

‧To borrow what you'd say 借用你會說的, "Pardon my French"...

■文︰毛孟靜

電郵：claudiabowring@gmail.com