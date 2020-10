WordExplorer：淺談 lockdown、shelter-in-place 和 stay-at-home

Lockdown 一字在1973年首現於美語,意指對囚犯的一級防範禁閉,例如監獄暴動下達封鎖令,把囚犯單獨關押,限制行動:Prisoners have been placed on lockdown to prevent further violence at the jail(已對囚犯實行活動限制,以免獄中暴力再現)。其後,詞義開始改變,不僅用於監獄,還指學校、醫院等地方進入緊急狀態,以保護人身安全,例如:(1)The university went into lockdown after the shooting(槍擊事件後大學被封鎖)。(2)The train station went on lockdown when the authorities investigated the bomb threat(火車站遭到封鎖,當局正在調查是否有炸彈威脅)。

新冠肺炎蔓延全球,多國受疫情衝擊不得不「封城鎖國」,全面禁止居民出入境,因此 lockdown 這個詞又被賦予新的意義了:(1)In December last year, China put over 50 million people under lockdown to contain the coronavirus(去年12月,中國把5000多萬人封鎖隔離,以防止冠狀病毒蔓延)。(2)Many cities have gone into lockdown because of the COVID-19 pandemic(許多城市因新冠肺炎疫情而封城)。

此前,lockdown 總是與恐怖主義扯上關係,例如2013年4月,美國「波士頓馬拉松爆炸案」(Boston Marathon bombing),造成三人死亡,兩百多人受傷,警方封城,所有居民不得外出,交通全面停頓,以追緝放置炸彈的恐怖分子;2015年11月比利時首都布魯塞爾實施封城(報章一般稱之為 The Brussels Lockdown),以搜捕與巴黎恐怖襲擊案有關的伊斯蘭國(ISIS)恐怖分子;同年12月,美國洛杉磯聯合學區(Los Angeles Unified School District)校董會收到恐怖襲擊郵件,隨即決定關閉該學區內從幼稚園到高中的900多所學校,以便警方調查。

同樣在這場疫情中出現詞義變化的還有 shelter-in-place 這個字。很多國家和地區,例如美國加州、法國和意大利等地,甚至把 lockdown 和 shelter-in-place 混為一談,例如衍生 a lockdown order 即是 a shelter-in-place order 的用法,以為兩者意義相同。其實兩個詞語雖然詞義重疊,但還是有所差別,a lockdown order 是「封樓令」、「封城令」,a shelter-in-place order 則是「就地避難令」、「就地防護令」。Shelter-in-place 多指天然或環境災害發生時(例如颶風來襲、化學品泄漏等),規定該地區民眾不得離開所在的建築物,以保障自身安全。兩者都是行政命令,無論任何理由皆不得外出。

相比前兩者,stay-at-home order(居家令)比較溫和,這種居家防護的行政指令,規定民眾除了採購生活必需品或就醫等必要活動之外,如非必要不得外出,以保安全。例如:People must obey the stay-at-home orders in order to reduce the spread of COVID-19(人們必須遵守居家令,以防新冠病毒散播)。順帶一提,其實 stay-at-home 也不一定與疫情有關的,它在現代英語中原本指深居簡出、老是留在家裏的人,既是形容詞,又是名詞,英語裏有stay-at-home mum 一詞,簡稱 SAHM,便是指那些留在家裏照顧孩子打理家務的母親,即我們中文的家庭主婦;又如 a stay-at-home nerd 一詞,多指一些足不出戶,看來有點神怪的人,有點像我們今天經常提到的「宅男」。

■文︰Aman Chiu

著作以語文教學類圖書為主。曾於兩所大學擔任英語課程客席講師,近年有關詞彙管理的學術論文於各地出版或發表。