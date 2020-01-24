WordExplorer：淺談 lockdown、shelter-in-place 和 stay-at-home

Lockdown 一字在1973年首現於美語，意指對囚犯的一級防範禁閉，例如監獄暴動下達封鎖令，把囚犯單獨關押，限制行動：Prisoners have been placed on lockdown to prevent further violence at the jail（已對囚犯實行活動限制，以免獄中暴力再現）。其後，詞義開始改變，不僅用於監獄，還指學校、醫院等地方進入緊急狀態，以保護人身安全，例如：（1）The university went into lockdown after the shooting（槍擊事件後大學被封鎖）。（2）The train station went on lockdown when the authorities investigated the bomb threat（火車站遭到封鎖，當局正在調查是否有炸彈威脅）。

新冠肺炎蔓延全球，多國受疫情衝擊不得不「封城鎖國」，全面禁止居民出入境，因此 lockdown 這個詞又被賦予新的意義了：（1）In December last year, China put over 50 million people under lockdown to contain the coronavirus（去年12月，中國把5000多萬人封鎖隔離，以防止冠狀病毒蔓延）。（2）Many cities have gone into lockdown because of the COVID-19 pandemic（許多城市因新冠肺炎疫情而封城）。

此前，lockdown 總是與恐怖主義扯上關係，例如2013年4月，美國「波士頓馬拉松爆炸案」（Boston Marathon bombing），造成三人死亡，兩百多人受傷，警方封城，所有居民不得外出，交通全面停頓，以追緝放置炸彈的恐怖分子；2015年11月比利時首都布魯塞爾實施封城（報章一般稱之為 The Brussels Lockdown），以搜捕與巴黎恐怖襲擊案有關的伊斯蘭國（ISIS）恐怖分子；同年12月，美國洛杉磯聯合學區（Los Angeles Unified School District）校董會收到恐怖襲擊郵件，隨即決定關閉該學區內從幼稚園到高中的900多所學校，以便警方調查。

同樣在這場疫情中出現詞義變化的還有 shelter-in-place 這個字。很多國家和地區，例如美國加州、法國和意大利等地，甚至把 lockdown 和 shelter-in-place 混為一談，例如衍生 a lockdown order 即是 a shelter-in-place order 的用法，以為兩者意義相同。其實兩個詞語雖然詞義重疊，但還是有所差別，a lockdown order 是「封樓令」、「封城令」，a shelter-in-place order 則是「就地避難令」、「就地防護令」。Shelter-in-place 多指天然或環境災害發生時（例如颶風來襲、化學品泄漏等），規定該地區民眾不得離開所在的建築物，以保障自身安全。兩者都是行政命令，無論任何理由皆不得外出。

相比前兩者，stay-at-home order（居家令）比較溫和，這種居家防護的行政指令，規定民眾除了採購生活必需品或就醫等必要活動之外，如非必要不得外出，以保安全。例如：People must obey the stay-at-home orders in order to reduce the spread of COVID-19（人們必須遵守居家令，以防新冠病毒散播）。順帶一提，其實 stay-at-home 也不一定與疫情有關的，它在現代英語中原本指深居簡出、老是留在家裏的人，既是形容詞，又是名詞，英語裏有stay-at-home mum 一詞，簡稱 SAHM，便是指那些留在家裏照顧孩子打理家務的母親，即我們中文的家庭主婦；又如 a stay-at-home nerd 一詞，多指一些足不出戶，看來有點神怪的人，有點像我們今天經常提到的「宅男」。

■文︰Aman Chiu

著作以語文教學類圖書為主。曾於兩所大學擔任英語課程客席講師，近年有關詞彙管理的學術論文於各地出版或發表。