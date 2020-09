名人教英文：疫情下的機場

以經常在各排行榜名列前茅的新加坡樟宜機場為例,文章形容其本來已從「實用的交通樞紐」(utilitarian transportation hubs)進化為「高檔購物中心」(upscale shopping destinations)。然而,由於疫情來襲,樟宜機場於4月至6月的乘客量比去年同期下降逾99% ,好比處於「封存、封閉」(mothball)的狀態,兩座客運大樓已經關閉,興建新客運大樓的計劃也延遲了。

文中的utilitarian為形容詞,名詞為 utilitarianism,中文譯作「功利主義」,是非常有名的社會哲學思想,對現代法律、政治學及經濟學有重要影響。而文中的mothball是動詞,例如:Recreational facilities in Hong Kong were mothballed due to the increase of COVID-19 cases(由於新冠肺炎確診人數上升,香港關閉了康樂設施)。Mothball的名詞釋義便是一般俗稱的「臭丸、樟腦丸」,放於衣櫥裏防治衣蛾等蟲害。

另一方面,一些亞洲地區政府選擇力拼疫情,積極擴展機場。例如,香港機管局已簽訂350億港元貸款擴展第三條跑道。但無可否認,航空業正面對「明顯的轉變」(stark change),必須思考如何在疫情下賺取盈利。文中的stark是形容詞,除了解作「明顯的」,也可解作contrast(對比),即「鮮明的對比」(stark contrast)。

文︰葉劉淑儀

