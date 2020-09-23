名人教英文：疫情下的機場

以經常在各排行榜名列前茅的新加坡樟宜機場為例，文章形容其本來已從「實用的交通樞紐」（utilitarian transportation hubs）進化為「高檔購物中心」（upscale shopping destinations）。然而，由於疫情來襲，樟宜機場於4月至6月的乘客量比去年同期下降逾99% ，好比處於「封存、封閉」（mothball）的狀態，兩座客運大樓已經關閉，興建新客運大樓的計劃也延遲了。

文中的utilitarian為形容詞，名詞為 utilitarianism，中文譯作「功利主義」，是非常有名的社會哲學思想，對現代法律、政治學及經濟學有重要影響。而文中的mothball是動詞，例如：Recreational facilities in Hong Kong were mothballed due to the increase of COVID-19 cases（由於新冠肺炎確診人數上升，香港關閉了康樂設施）。Mothball的名詞釋義便是一般俗稱的「臭丸、樟腦丸」，放於衣櫥裏防治衣蛾等蟲害。

另一方面，一些亞洲地區政府選擇力拼疫情，積極擴展機場。例如，香港機管局已簽訂350億港元貸款擴展第三條跑道。但無可否認，航空業正面對「明顯的轉變」（stark change），必須思考如何在疫情下賺取盈利。文中的stark是形容詞，除了解作「明顯的」，也可解作contrast（對比），即「鮮明的對比」（stark contrast）。

文︰葉劉淑儀

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