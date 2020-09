Ask & Learn聞問切：On a given day

答:On a given day 指任何一天,更常用是 on any given day;day 可以其他字代替,如 in a given place(任何時間)或 in a given moment(任何時刻)。在解釋一件事時,為表示所說不證自明,會問對方 give me a day(或time/name/place/situation),對方或回答 Thursday 或其他日子;你會再回答在 Thursday 也適用,故 on a given day 即隱含句子不因日子變化而錯誤,例如:On a given day, I keep myself active by walking at least 10,000 steps(每日步行一萬步)或 In any given situation, it would not hurt to be polite(禮多人不怪)。

