名人教英文：死因與 fixation

像最近就一名15歲少女裸屍在海中被發現的死因研訊 death inquest,結論既非自殺 suicide,也非被殺 homicide,那是不是意外呢?不知道,因為沒有證據,裁決死因存疑。問題是,這宗案件本來就疑點重重。

‧The case has been ingrained in the psyche of this city. 案件已根深蒂固栽進這個城市的精神中。

西報有如此的一條有關標題:

‧Why Hong Kong is fixated on the death of a teenage girl whose body was found at sea.

Fixated?這個字泛指「沉迷於一套想法而不能自拔」,含意頗為負面。一翻手頭的牛津字典,解說為 having an abnormal emotional attachment to someone or something;中文是「迷戀某人某事,異常依戀」。

Fixated,也就是附帶一點病態。不用這字,改用 keen 着緊、focused 聚焦,也許會比較好。

那篇報道的副題形容學生陳彥霖的死亡個案,是 the subject of wild conspiracies and unsubstantiated rumours,游談無根的陰謀論和謠言皆從中取材。雖然報道內容也不過是把事件始末敘述一遍。

‧The report didn’t actually reject the conspiracies nor dispel the rumours. 報道並未駁回有關的陰謀論,也沒有闢謠。

案件的重重疑點,已有眾多的報道及評論,在此不贅。回說 fixated 一字,視乎上文下理,當然也可以有正面肯定的意思。譬如說,會用來形容激情、矢志要達到目標:passionately motivated to achieve one’s goal.

‧They are fixated to win the championship. 他們一心一意要贏得冠軍。這句的 fixated,就等同 unwavering 堅定不移、dedicated 專心一意。

但仍要小心,fixated 改用名詞 fixation,就幾乎等同負面及批評的話。看以下新聞標題:

‧Airport Authority’s fixation with third runway is blinding it to other options. 機管局對第三跑道的盲戀,令其看不見其他選項。

‧Singapore is right to question university rankings fixation. 新加坡對沉迷大學排名的質疑,是對的。

較貼近生活的例子是:

‧I fail to understand your fixation with donuts. They are so grossly sweet. 我不明白你對「冬甩」的迷戀,它們甜得怕人。

■文︰毛孟靜

電郵:claudiabowring@gmail.com