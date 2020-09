周街學英文：嚴肅處理

相信小一學生也能說出 long、fast、rich、poor 等字是形容詞, 但其實它們也可用作副詞修飾動作(如例1b及2b),更可用作名詞來表達某一類的人(如例3b及4b)。除了形容詞具多功能用法,不少動詞也擁有名詞雙重身分,如 play 和 drink(如例5及6)。

不但詞類之間的界線並非那麼一刀切的清晰,而且按語境的不同,詞類的性質亦非一成不變。以名詞為例,一般可分為可數名詞(countable nouns)和不可數名詞(noncountable nouns)。中文裏的名詞,無論可數或不可數,都可以透過數字及量詞量化。如:一個麵包、兩隻雞蛋、三粒糖等等。但英文中的名詞則只有可數名詞能冠上數詞:one bread (╳)、two eggs (ˇ)、three sugars (╳)。

可是,就如我經常說,同一個字可以有多重身分。雖然 bread 和 sugar 是不可數名詞,但在某些情况下是可以加 -s。 如:The bakery sells breads from around the world 和 I want three sugars in my coffee,分別代表不同種類的麵包和三包糖。又例如,sushi 這個字一般定義為不可數,用於 bar、chef、restaurant 等名詞之前,但由於不少店舖可逐件購買,愈來愈多人選購時會把它當作可數名詞,如:three tuna sushis、two scallop sushis 等等。

所以說,沒有任何分類是必然的。同一個字,不同語境,用法和功能也會不同。大家可多加留意。

文︰左靄雲博士

作者簡介﹕香港浸會大學英文系助理教授,主要從事應用語言學、語篇分析和英粵普語法對比的教學與研究。