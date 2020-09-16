周街學英文：嚴肅處理

相信小一學生也能說出 long、fast、rich、poor 等字是形容詞， 但其實它們也可用作副詞修飾動作（如例1b及2b），更可用作名詞來表達某一類的人（如例3b及4b）。除了形容詞具多功能用法，不少動詞也擁有名詞雙重身分，如 play 和 drink（如例5及6）。

不但詞類之間的界線並非那麼一刀切的清晰，而且按語境的不同，詞類的性質亦非一成不變。以名詞為例，一般可分為可數名詞（countable nouns）和不可數名詞（noncountable nouns）。中文裏的名詞，無論可數或不可數，都可以透過數字及量詞量化。如：一個麵包、兩隻雞蛋、三粒糖等等。但英文中的名詞則只有可數名詞能冠上數詞：one bread (╳)、two eggs (ˇ)、three sugars (╳)。

可是，就如我經常說，同一個字可以有多重身分。雖然 bread 和 sugar 是不可數名詞，但在某些情况下是可以加 -s。 如：The bakery sells breads from around the world 和 I want three sugars in my coffee，分別代表不同種類的麵包和三包糖。又例如，sushi 這個字一般定義為不可數，用於 bar、chef、restaurant 等名詞之前，但由於不少店舖可逐件購買，愈來愈多人選購時會把它當作可數名詞，如：three tuna sushis、two scallop sushis 等等。

所以說，沒有任何分類是必然的。同一個字，不同語境，用法和功能也會不同。大家可多加留意。

文︰左靄雲博士

作者簡介﹕香港浸會大學英文系助理教授，主要從事應用語言學、語篇分析和英粵普語法對比的教學與研究。