Ask & Learn聞問切：For、of、on

二、美國國務卿是 Secretary of State,而香港一眾司局長泛作Secretary for Education、Secretary for Justice 等,是否 Secretary 後用 of 或 for 皆可?

答:這兩個問題都涉及 preposition 的用法。For sale 是待售,放在貨架上待顧客購買就是 for sale;on sale 不同之處在特價出售,for sale 則無此義。至於第二個問題,for 和 of 皆可,除 secretary,一些團體、學會(association、society)等詞後亦會用 for 或 of,即 association for 或 association of。筆者曾於美國教書,學校的亞洲研究中心叫 Center of Asian Studies,而香港中文大學的中國研究中心則叫 Centre for China Studies。

譚景輝(english@mingpao.com)