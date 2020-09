名人教英文：用介詞講「攤牌」

起初,不時感到困惑,譬如說:

‧I have confidence IN you,我對你有信心。一定要用 IN。

‧Please don't give up ON me. 請不要放棄我。Give up 是放棄,而對象是一個人,要帶出這個人,就一定要用 ON。

只能強記。尤其是上面一句,up 與 on 打孖上,可視為雙重介詞,主要是把句子的前部分,串連到隨後的目標人物。

‧He is our leader, and I look up to him.

‧他是我們的領袖,我敬重他。

‧Look up 抬頭看,看誰呢?說的是領袖,look UP TO 仰望一個人,是表達尊重欽佩。

Look up 亦可以解作情况有所改善:I hope things will start to look up in the new term,新的學期,希望一切都會向好。

另 look something up,是查證資訊:Go and look up the word in the dictionary,到詞典查這詞語去。

而 look someone up,一般指去看望人:I went to look him up when I was in the neighbourhood. 我到了那一區,就順便探訪了他。

因為 look up 有這許多不同的解釋,要記牢 look up TO 等於景仰,最好的方法,是自製一個雙重介詞表,寫下 UP TO。

同時也就融會貫通,知道 look up to 跟日常一句 up to you 無關:

‧I seriously don't mind. Up to you. 我真的無所謂,隨便你。

‧They say they are the law. Everything is up to them. 他們自稱代表法律,一切隨他們的意思。

常用的介詞中,有 in 與 out ,入與出 ,本文也一談 in on、out with 的用法。

‧Thank you for coming IN ON short notice. 謝謝你在短促通知中前來。

這一句非常明顯,coming IN 這個行為,是在 ON a short notice 後發生。

‧They had a fight out there, and she followed him back to his office to have it OUT WITH him. 他倆在外吵了一頓,她跟着他回到他的辦公室,要攤牌再說個清楚。

To have it OUT 當中的 it,是指任何之前令你不滿惱怒的事, WITH someone,就是向對方「兜口兜面」把話攤開來講個明白。

要記得,to have it OUT WITH someone 係習語,指攤牌。

■文︰毛孟靜

電郵︰claudiabowring@gmail.com