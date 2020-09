答:這種說法不屬於規範英語,儘管意思很清楚。

Cannot 或 can't 是不能,後面的 not 是不,加起來就是「不能不,儘管不得不」,故 I can't not tell him 即「我不得不告訴他」,也即「我必須告訴他」。

較規範的說法是 cannot 再加上 but,此 but 不能解作但或但是,其意思是「除了……」,如同 anyone but you...(除你以外的任何人……)的 but。

所以 I cannot but tell him 直譯就是「除了告訴他以外,我不能做其他的事了」。聽起來曲折繞口,但其實跟中文「除了……,就別無他法了」句型一模一樣。

