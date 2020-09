名人教英文：民主與疫情

戴雅門教授指,不少國家領袖利用疫情大擴權力。例如,3月下旬「菲律賓『強人』杜特爾特(Rodrigo Duterte)強行通過一個法案」(Philippine strongman Rodrigo Duterte rammed a bill)。此新法案「表面上」(ostensibly)是為應對疫情,實則賦予杜特爾特任意調配政府資源的極大權力。Ram 是動詞,可解作塞進、猛烈撞擊,在文中帶有「強迫人們接受」的意思,譬如:He rammed food into my mouth(他把食物強行塞進我的嘴裏)。

相隔不過六天,匈牙利總理歐爾班(Viktor Orbán)推行的新緊急條例則比菲律賓的「範圍更廣、推得更遠」(more expansive)。Expansive 是形容詞,除可用於範圍,也可解作開朗的、健談的,例如:She is always in an expansive mood(她為人開朗健談)。

在匈牙利,新緊急條例賦予歐爾班的權力包括暫停現行法例、「頒布」(decree)新法等等。戴雅門教授形容兩國政府首腦的做法「毫無修飾、顯而易見、明目張膽」(brazen)。而事實上,在這次疫情下很多所謂實行民主制度的國家、民粹領袖和執政黨等均趁火打劫,「大加利用時機(這裏指疫情)削弱和除去對權力的制衡」(seize on the crisis to remove checks on their power or weaken the opposition)。Checks 是名詞,意思為「制衡」,其同義詞是 curbs,指限制、約束。

戴雅門教授指出,民主會否受損、倒退,「將取決於這次公共衛生危機持續多久,以及其將在多大程度上傷害經濟和社會民生(will depend on how long the health crisis lasts and how badly it harms economies and societies)。」相信若這些所謂「民主」政府不能處理好這次危機,民眾的信心必定下降。

■文︰葉劉淑儀

作者網址︰www.savantas.org 或 www.reginaip.hk

作者電郵︰iplau@reginaip.hk