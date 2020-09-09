名人教英文：民主與疫情

戴雅門教授指，不少國家領袖利用疫情大擴權力。例如，3月下旬「菲律賓『強人』杜特爾特（Rodrigo Duterte）強行通過一個法案」（Philippine strongman Rodrigo Duterte rammed a bill）。此新法案「表面上」（ostensibly）是為應對疫情，實則賦予杜特爾特任意調配政府資源的極大權力。Ram 是動詞，可解作塞進、猛烈撞擊，在文中帶有「強迫人們接受」的意思，譬如：He rammed food into my mouth（他把食物強行塞進我的嘴裏）。

相隔不過六天，匈牙利總理歐爾班（Viktor Orbán）推行的新緊急條例則比菲律賓的「範圍更廣、推得更遠」（more expansive）。Expansive 是形容詞，除可用於範圍，也可解作開朗的、健談的，例如：She is always in an expansive mood（她為人開朗健談）。

在匈牙利，新緊急條例賦予歐爾班的權力包括暫停現行法例、「頒布」（decree）新法等等。戴雅門教授形容兩國政府首腦的做法「毫無修飾、顯而易見、明目張膽」（brazen）。而事實上，在這次疫情下很多所謂實行民主制度的國家、民粹領袖和執政黨等均趁火打劫，「大加利用時機（這裏指疫情）削弱和除去對權力的制衡」（seize on the crisis to remove checks on their power or weaken the opposition）。Checks 是名詞，意思為「制衡」，其同義詞是 curbs，指限制、約束。

戴雅門教授指出，民主會否受損、倒退，「將取決於這次公共衛生危機持續多久，以及其將在多大程度上傷害經濟和社會民生（will depend on how long the health crisis lasts and how badly it harms economies and societies）。」相信若這些所謂「民主」政府不能處理好這次危機，民眾的信心必定下降。

■文︰葉劉淑儀

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